DICAS

Truque do gelo que virou tendência no TikTok está mudando a forma como as pessoas lavam roupa com detalhe que passou despercebido

Uma dica simples viralizou ao prometer menos roupas amassadas, mas o sucesso revela algo maior sobre a rotina atual



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 30 de abril de 2026 às 13:00

Por trás do gelo na máquina, existe uma mudança silenciosa: fazer tudo mais rápido, com menos esforço Crédito: Pexels

Colocar gelo na máquina de lavar pode soar como mais uma dessas dicas estranhas da internet. Mas o que começou como um truque curioso ganhou força nas redes por um motivo maior: ele traduz uma mudança silenciosa na forma como as pessoas lidam com a rotina.

Mais do que uma técnica doméstica, a ideia virou símbolo de um comportamento cada vez mais comum, o desejo de simplificar tudo o que for possível, especialmente dentro de casa.

O que está por trás da ideia

A lógica é simples: durante o ciclo, o gelo derrete e pode criar vapor, ajudando a relaxar as fibras do tecido e reduzir os amassados.

Na prática, isso se traduz em vantagens imediatas:

Menos roupas acumuladas para passar

Menos tempo gasto com tarefas repetitivas

Mais agilidade no dia a dia

Mas o ponto mais interessante não está apenas no efeito, e sim no motivo pelo qual tanta gente decidiu testar.

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A nova lógica da casa: fazer mais em menos tempo

O sucesso desse tipo de truque revela uma mudança clara de mentalidade. Não basta mais ter roupas limpas — o objetivo agora é reduzir etapas, ganhar tempo e facilitar a rotina ao máximo.

Hoje, às tarefas domésticas estão sendo “reprogramadas”:

Lavar e já deixar pronto para usar

Eliminar etapas consideradas dispensáveis

Apostar em soluções simples, rápidas e acessíveis

O gelo se encaixa perfeitamente nesse cenário: não custa nada, não exige esforço e promete um pequeno ganho de tempo, que, na prática, faz diferença.

Quando o truque vira tendência

Não é por acaso que esse tipo de dica explode nas redes.

Hacks domésticos como esse funciona porque:

São fáceis de testar na hora

Não exigem investimento

Entregam uma sensação imediata de resultado

Além disso, eles seguem a lógica do conteúdo que viraliza: rápido, visual e fácil de replicar.

Funciona sempre? Nem tanto

Apesar da popularidade, o truque não faz milagres, e é importante ajustar a expectativa.

Ele tende a funcionar melhor em roupas leves e do dia a dia. Já peças mais pesadas ou formais ainda precisam do ferro para um acabamento ideal.