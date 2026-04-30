Truque do gelo que virou tendência no TikTok está mudando a forma como as pessoas lavam roupa com detalhe que passou despercebido

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 30 de abril de 2026 às 13:00
Colocar gelo na máquina de lavar pode soar como mais uma dessas dicas estranhas da internet. Mas o que começou como um truque curioso ganhou força nas redes por um motivo maior: ele traduz uma mudança silenciosa na forma como as pessoas lidam com a rotina.
Mais do que uma técnica doméstica, a ideia virou símbolo de um comportamento cada vez mais comum, o desejo de simplificar tudo o que for possível, especialmente dentro de casa.
A lógica é simples: durante o ciclo, o gelo derrete e pode criar vapor, ajudando a relaxar as fibras do tecido e reduzir os amassados.
Na prática, isso se traduz em vantagens imediatas:
Mas o ponto mais interessante não está apenas no efeito, e sim no motivo pelo qual tanta gente decidiu testar.
Dicas
O sucesso desse tipo de truque revela uma mudança clara de mentalidade. Não basta mais ter roupas limpas — o objetivo agora é reduzir etapas, ganhar tempo e facilitar a rotina ao máximo.
Hoje, às tarefas domésticas estão sendo “reprogramadas”:
O gelo se encaixa perfeitamente nesse cenário: não custa nada, não exige esforço e promete um pequeno ganho de tempo, que, na prática, faz diferença.
Não é por acaso que esse tipo de dica explode nas redes.
Hacks domésticos como esse funciona porque:
Além disso, eles seguem a lógica do conteúdo que viraliza: rápido, visual e fácil de replicar.
Apesar da popularidade, o truque não faz milagres, e é importante ajustar a expectativa.
Ele tende a funcionar melhor em roupas leves e do dia a dia. Já peças mais pesadas ou formais ainda precisam do ferro para um acabamento ideal.
Outros pontos importantes: