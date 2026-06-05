LIMPEZA

Use folha de louro se o piso fica encardido logo depois da faxina: para que serve e quando você deve usar esse truque

Truque simples no balde ajuda a reduzir a película que deixa o chão opaco, grudento e com aparência de sujeira mesmo depois de passar pano.



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 5 de junho de 2026 às 18:18

Folhas de louro na água da limpeza ajudam a deixar o chão com sensação de seco limpo, sem cheiro forte de produto Crédito: Ilustração gerada por IA

Você passa o mop pela casa, espera o chão secar e, quando olha de novo, o brilho já parece ter desaparecido. A meia marca, a superfície fica meio acinzentada e surge aquela sensação de que a faxina não chegou ao resultado esperado.

Só que esse efeito nem sempre tem a ver com limpar pouco. Muitas vezes, o problema está no que fica sobre o piso depois da limpeza: minerais da água, excesso de produto e pequenas sujeiras que resistem ao pano comum.

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É por isso que um truque simples com folhas de louro pode surpreender. Preparadas em água quente, elas viram uma infusão leve para misturar no balde e ajudam a deixar o chão com toque mais seco, menos pegajoso e sem cheiro pesado pela casa.

Chão apagado

Em muitas regiões, a água da torneira é mais “dura”, com presença maior de calcário. Quando essa água se espalha pelo piso e evapora, deixa uma película fina sobre cerâmica, porcelanato, laminado ou vinílico.

Esse resíduo atrapalha o reflexo da luz e dá ao chão uma aparência sem vida, quase empoeirada. Mesmo recém-limpo, o piso pode parecer opaco.

Gordura da cozinha, marcas de borracha dos sapatos, restos de comida e saliva de crianças também podem permanecer na superfície. O olhar até passa batido, mas o toque levemente grudento entrega que ainda há sujeira ali.

Produto demais

Quando o resultado decepciona, muita gente aumenta a dose de limpador. O problema é que fórmulas com promessa de brilho extra, perfume forte ou efeito duplo podem formar uma camada quase invisível sobre o revestimento.

No começo, essa película até parece valorizar o brilho. Depois, começa a segurar poeira, sujeira e marcas de pisada.

Misturas caseiras também pedem cuidado. Sabão pastoso ou sabão negro em excesso pode deixar filme engordurado.

Cloro em dose alta pode afetar rejuntes, irritar as vias respiratórias e manchar algumas superfícies. Vinagre puro demais pode prejudicar pisos sensíveis, pedras naturais e certos selantes.

Louro no balde

O louro entra como um recurso simples, vindo direto da cozinha. As folhas secas, usadas normalmente em molhos e ensopados, podem ser colocadas em água quente para liberar uma infusão aromática.

Para preparar, use seis folhas secas, ou oito se forem grandes, com um litro de água quente. Coloque tudo em uma panela ou tigela resistente ao calor e deixe descansar por cerca de dez minutos.

Depois, retire as folhas ou coe o líquido. Leve a infusão ao balde e complete com água morna. Se a água da sua região for muito dura, acrescente uma colher de sopa de vinagre branco incolor para cada litro da mistura.

A dose precisa ser pequena. O vinagre entra apenas para ajudar a soltar o calcário, sem virar o ingrediente principal da limpeza.

Por que ajuda

A água morna amolece gordura e marcas de pisada, facilitando a remoção sem esfregar tanto. Já o louro libera óleos naturais que podem ter ação levemente antibacteriana e ajudam a neutralizar odores.

Quando usado em pouca quantidade, o vinagre reforça a ação contra a película mineral. O resultado esperado não é um brilho artificial, mas um piso com aparência mais leve e toque menos preso.

Jeito certo

O mop deve estar apenas úmido, sem pingar. Água demais pode entrar no rejunte ou prejudicar pisos laminados.

Microfibra costuma funcionar melhor porque prende a sujeira solta, em vez de espalhar o resíduo pelo chão. Também vale limpar por partes, observando a secagem antes de seguir para outro trecho.

Durante a faxina, enxágue a capa do mop com frequência. Se ela estiver encardida, a sujeira antiga volta para o piso.

Em mármore polido, pedras naturais ou revestimentos delicados, teste primeiro em um canto discreto. Pisos de madeira sem tratamento pedem mais cautela, pois não lidam bem com excesso de umidade.

Onde funciona

Uma aplicação por semana costuma bastar para a maioria das casas. Corredores, entradas, cozinhas e salas com cerâmica, porcelanato ou vinílico tendem a mostrar melhor o efeito, principalmente onde há mais marcas, gordura ou circulação.