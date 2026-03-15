Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veterinário explica causas de choro de cães: 'Não é porque são mimados, e a culpa raramente é do dono'

Veterinário explica por que alguns cães choram quando ficam sozinhos e mostra que o comportamento pode ter causas muito além da relação com o tutor.

  • A
  • Foto do(a) author(a) Matheus Ribeiro

  • Matheus Ribeiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 10:00

Ansiedade de separação em cães pode nascer antes mesmo da adoção; especialista revela fatores pouco conhecidos que influenciam o comportamento Crédito: Freepik

O choro de um cachorro quando o tutor sai de casa costuma gerar preocupação e até culpa. Muitos donos acreditam que o comportamento é resultado direto da forma como criaram o animal.

No entanto, especialistas explicam que a ansiedade de separação tem causas mais amplas. Fatores genéticos, experiências de vida e até o período de socialização influenciam a forma como o cão reage à ausência do dono.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock
O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) por Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock
O pastor belga malinois é extremamente inteligente, leal e energético (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock) por Imagem: George Trumpeter | Shutterstock
Inteligente e sempre alerta, o pastor belga malinois tem uma natureza protetora e determinada (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) por Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock
Kelpie australiano: cachorro ativo e inteligente, ideal para tutores com muita disposição por Reprodução/Pexels
Kelpie australiano foi criado para ser cão de pastoreio e que fosse resistente o bastante para correr longas distâncias nas fazendas por Pixabay
Kelpie australiano. Eles são cães inteligentes e apegados aos tutores, são obedientes e independentes, mas não devem ficar longos períodos sozinhos e podem ficar entediados com certa facilidade por Reprodução/Pexels
O labrador retriever é uma das raças de cachorro mais populares do mundo (Imagem: Rosa Jay | Shutterstock) por
O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock) por Imagem: sanjagrujic | Shutterstock
O labrador retriever tem olhos grandes e orelhas caídas que o tornam ainda mais encantador (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O labrador retriever é um excelente parceiro em trajetos planos e climas mais amenos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) por Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock
Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock) por
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock) por Imagem: Iulia_C | Shutterstock
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock) por Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por
O border collie pode acompanhar tutores em corridas de longa distância (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock
O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) por Imagem: JKiri | Shutterstock
O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças (Imagem: Donamen | Shutterstock) por Imagem: Donamen | Shutterstock
Os filhotes de golden retriever têm olhos expressivos e orelhas caídas que adicionam um toque de doçura à sua aparência (Imagem: Orientgold | Shutterstock) por
O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock) por Imagem: kathrineva20 | Shutterstock
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O Hovawart é conhecido pela sua lealdade, inteligência e instinto protetor. Ele teve origem na Alemanha e foi desenvolvido para ser cachorro de guarda em fazendas e castelos. por Reprodução: Pixabay
Adestrar o cachorro espanhol é fácil porque ele é um dos mais inteligentes. Por ser obediente e ter uma grande capacidade de aprendizagem, entende rápido os comandos porque fica atento ao treinamento. É um cachorro policial muito competente por Shutterstock
O pastor de Shetland é obediente e muito ligado ao tutor (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O pastor de Shetland demanda uma alimentação rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais (Imagem: MirasWonderland | Shutterstock) por Imagem: MirasWonderland | Shutterstock
A raça pastor de Shetland é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O cocker spaniel inglês é um cachorro enérgico, alegre e muito ligado à família (Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock) por Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock
O cocker spaniel é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por Imagem: otsphoto | Shutterstock
Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O pastor australiano se adapta um pouco melhor a momentos de descanso com o tutor (Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock) por Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock
Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
1 de 36
Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

Por isso, compreender as origens desse comportamento ajuda os tutores a lidar melhor com a situação e evitar interpretações equivocadas sobre o vínculo com o animal.

Ansiedade de separação vai além da forma como o cão é criado

Quando um cachorro começa a chorar ou latir ao perceber que o tutor está saindo de casa, muitos interpretam o comportamento como consequência de excesso de carinho ou dependência emocional.

No entanto, essa explicação simplifica um fenômeno mais complexo. O veterinário Enzo Roubaud, em entrevista ao La Vanguardia, destaca que a ansiedade de separação não pode ser atribuída apenas à educação dada ao animal.

“Muitos donos chegam ao consultório se culpando porque dizem que mimaram demais o cachorro”, relata o especialista ao abordar a preocupação comum entre tutores.

Ele reforça que a origem do problema pode ser diversa. “A síndrome de ansiedade por separação tem múltiplas causas e não é por como você o criou. Pensar isso é simplista e castigador.”

Genética e experiências precoces influenciam o comportament

Entre os fatores que podem contribuir para esse tipo de comportamento está a genética. Segundo o veterinário, características herdadas podem influenciar a forma como o cão reage à solidão.

“Não podemos controlar a genética de um animal”, afirma Roubaud. Isso significa que alguns cães podem ter maior predisposição à ansiedade, independentemente da rotina em casa.

Outro fator envolve experiências vividas ainda antes da adoção. Situações de estresse durante a gestação da mãe podem afetar o desenvolvimento emocional do filhote.

Além disso, o contato inicial com a mãe e o período de socialização desempenham papel decisivo. Essas fases ajudam o animal a aprender como lidar com estímulos, ausência do tutor e mudanças na rotina.

Primeiras semanas de vida são decisivas para o equilíbrio

O desenvolvimento emocional de um cachorro começa muito cedo. Especialistas apontam que as primeiras semanas de vida influenciam diretamente o comportamento do animal na fase adulta.

Quando o desmame ocorre cedo demais, por exemplo, o filhote pode apresentar maior insegurança e dificuldade em lidar com momentos de separação.

Por outro lado, experiências positivas durante o período de socialização ajudam o animal a desenvolver confiança e autonomia.

Mais recentes

Imagem - Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos

Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos
Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida
Imagem - Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026