SAÚDE

Você pode ter colesterol alto e nem saber: veja os sinais visíveis no corpo

Sensações anormais nas pernas como formigamento e frio constante não devem ser ignoradas

Quando essas alterações são percebidas precocemente, é possível agir com mudanças de estilo de vida, medicamentos e acompanhamento médico adequado, reduzindo o risco de doenças cardíacas graves.

Indícios nos olhos e rosto

No rosto, os xantelasmas são um dos sinais mais evidentes do excesso de colesterol. Aparecem como placas amareladas ou brancas nas pálpebras, geralmente sem dor, mas com um valor diagnóstico relevante. Esses acúmulos refletem um processo contínuo de deposição de gordura na pele.