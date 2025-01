saúde

Veja as causas do colesterol alto em crianças e como prevenir

Alguns cuidados no dia a dia são fundamentais para garantir a saúde cardiovascular dos pequenos

Portal Edicase

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 17:39

O colesterol elevado também afeta as crianças e, se não tratado, pode levar a problemas de saúde graves Crédito: Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock

A preocupação com o colesterol é frequentemente associada a adultos, especialmente àqueles com fatores de risco para doenças cardiovasculares. No entanto, o colesterol alto também pode afetar crianças e, se não for identificado e tratado, pode levar a problemas de saúde graves, com surgimento precoce. Neste contexto, a prevenção e a detecção oportuna são fundamentais para garantir a saúde cardiovascular dos pequenos.

Essa é uma substância cerosa e gordurosa produzida pelo fígado e encontrada em determinados alimentos. “Embora seja essencial para o funcionamento do corpo, o excesso de colesterol no sangue pode levar ao acúmulo de placas nas artérias, um problema conhecido como aterosclerose. Esse acúmulo pode obstruir o fluxo sanguíneo e aumentar o risco de doenças cardíacas, derrames e outros problemas de saúde”, detalha o Dr. José Ricardo Scalise, médico e coordenador do curso de Medicina da faculdade Uniderp Ponta Porã.

Sintomas e causas do colesterol elevado

O Dr. José Ricardo Scalise aponta que o colesterol alto, em sua maioria, não apresenta sintomas visíveis. Isso significa que é possível que uma criança tenha níveis elevados sem apresentar sinais óbvios. Contudo, existem alguns fatores e condições que podem aumentar o risco de colesterol elevado, como:

Excesso de peso ou obesidade: crianças com sobrepeso têm maior probabilidade de apresentar níveis elevados de colesterol e outros problemas relacionados à saúde cardiovascular;

Dieta rica em gorduras saturadas: uma alimentação com alto consumo de alimentos processados, frituras e alimentos ricos em gorduras trans pode contribuir para o aumento do colesterol;

Histórico familiar: se pais ou familiares próximos têm histórico de colesterol elevado ou doenças cardíacas precoces, as crianças podem estar mais predispostas a desenvolver problemas similares;

Sedentarismo: a falta de atividade física é outro fator que pode contribuir para o aumento do colesterol, especialmente o ruim (LDL).

Teste de colesterol ajuda a identificar precocemente níveis de gordura elevados no sangue Crédito: Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

Exame para identificar o colesterol alto

O Dr. José Ricardo Scalise conta que entre as dúvidas mais frequentes dos pais está quanto à idade adequada para a realização de testes que comprovem se o filho apresenta alteração nos níveis de colesterol.

“A recomendação geral é que todas as crianças realizem a primeira avaliação do colesterol entre os 9 e 11 anos, e novamente entre 17 e 21 anos. Essa triagem é fundamental, pois permite identificar precocemente o risco de doenças cardiovasculares e implementar mudanças no estilo de vida antes que problemas mais sérios se desenvolvam”, explica o médico.

Hábitos para prevenção

A boa notícia é que o colesterol elevado pode ser prevenido e controlado com mudanças simples no estilo de vida, desde a infância. Algumas práticas recomendadas para manter os níveis saudáveis incluem alimentação balanceada com controle de açúcares e gorduras, atividade física regular e controle de peso.