Você sabe o que que significa essa bandeira que aparece nas mensagens do Whatsapp?

Um simples toque pode tornar mais fácil organizar as conversas no aplicativo de troca de mensagens

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:04

O símbolo discreto pode impedir que mensagens temporárias desapareçam
O símbolo discreto pode impedir que mensagens temporárias desapareçam Crédito: (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O WhatsApp é o aplicativo para troca de mensagens mais usado do mundo, mas muitos ainda se surpreendem com algumas de suas funções ocultas. Uma delas é o ícone de bandeira, que aparece em determinados chats e desperta curiosidade dos usuários.

Esse recurso não é apenas um detalhe visual. O símbolo tem uma função prática e está diretamente ligado às mensagens temporárias do aplicativo.

Os truques do WhatsApp

Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período por Reprodução
A bandeira aparece apenas quando o recurso de mensagens temporárias está ativo por Reprodução
Quando você toca na bandeira, o WhatsApp entende que aquela mensagem é importante e a protege da exclusão automática por Reprodução
É possível recuperar mensagem excluídas sem querer do WhatsApp se você tiver um backup prévio salvo, seja no Google Drive (Android) ou iCloud (iPhone) por Imagem gerada por IA
Transcrição das conversas é um dos recursos disponíveis no WhatsApp por Divulgação
WhatsApp cria conexões mais eficientes e abre novas oportunidades de negócios (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) por Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock
Meta controla Instagram, Facebook e Whatsapp por Shutterstock
Favoritos no WhatsApp permite encontrar aquelas pessoas com quem você mais conversa por Divulgação
O WhatsApp pode ajudar na venda de produtos (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock) por
1 de 9
Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período por Reprodução

Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período, mas há uma forma de “driblar” isso.

O que o ícone significa

A bandeira aparece apenas quando o recurso de mensagens temporárias está ativo. Ele é responsável por excluir textos, fotos e vídeos automaticamente após 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

Quando você toca na bandeira, o WhatsApp entende que aquela mensagem é importante e a protege da exclusão automática. Assim, ela permanece na conversa mesmo após o prazo configurado.

A Meta afirma que o objetivo é ajudar usuários a preservar conteúdos importantes sem abrir mão da privacidade.

Como usar o ícone nas conversas

Antes de tudo, é preciso garantir que o WhatsApp esteja atualizado. Abra o chat desejado, pressione uma mensagem e segure.

Para que o ícone de bandeira apareça, é preciso ativar as mensagens pop-up. Toque no nome do contato, role até encontrar a opção e habilite uma das alternativas.

Depois disso, volte ao chat, pressione novamente a mensagem e toque no ícone de bandeira. Pronto: ela está salva.

Quando o recurso não aparece

Se o recurso não surgir mesmo seguindo todos os passos, o problema pode estar no sistema operacional. O WhatsApp só é compatível com Android 5.0 ou superior e iOS 12.0 em diante.

Atualize o sistema e o aplicativo nas lojas oficiais. Se mesmo assim não funcionar, é possível que o aparelho não receba mais atualizações, e alguns recursos deixarão de estar disponíveis.

