Você sabe o que que significa essa bandeira que aparece nas mensagens do Whatsapp?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:04
O WhatsApp é o aplicativo para troca de mensagens mais usado do mundo, mas muitos ainda se surpreendem com algumas de suas funções ocultas. Uma delas é o ícone de bandeira, que aparece em determinados chats e desperta curiosidade dos usuários.
Esse recurso não é apenas um detalhe visual. O símbolo tem uma função prática e está diretamente ligado às mensagens temporárias do aplicativo.
Os truques do WhatsApp
Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período, mas há uma forma de “driblar” isso.
A bandeira aparece apenas quando o recurso de mensagens temporárias está ativo. Ele é responsável por excluir textos, fotos e vídeos automaticamente após 24 horas, 7 dias ou 90 dias.
Quando você toca na bandeira, o WhatsApp entende que aquela mensagem é importante e a protege da exclusão automática. Assim, ela permanece na conversa mesmo após o prazo configurado.
A Meta afirma que o objetivo é ajudar usuários a preservar conteúdos importantes sem abrir mão da privacidade.
Antes de tudo, é preciso garantir que o WhatsApp esteja atualizado. Abra o chat desejado, pressione uma mensagem e segure.
Para que o ícone de bandeira apareça, é preciso ativar as mensagens pop-up. Toque no nome do contato, role até encontrar a opção e habilite uma das alternativas.
Depois disso, volte ao chat, pressione novamente a mensagem e toque no ícone de bandeira. Pronto: ela está salva.
Se o recurso não surgir mesmo seguindo todos os passos, o problema pode estar no sistema operacional. O WhatsApp só é compatível com Android 5.0 ou superior e iOS 12.0 em diante.
Atualize o sistema e o aplicativo nas lojas oficiais. Se mesmo assim não funcionar, é possível que o aparelho não receba mais atualizações, e alguns recursos deixarão de estar disponíveis.