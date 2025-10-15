TRUQUE

Você sabe o que que significa essa bandeira que aparece nas mensagens do Whatsapp?

Um simples toque pode tornar mais fácil organizar as conversas no aplicativo de troca de mensagens

Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 09:04

O símbolo discreto pode impedir que mensagens temporárias desapareçam Crédito: (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O WhatsApp é o aplicativo para troca de mensagens mais usado do mundo, mas muitos ainda se surpreendem com algumas de suas funções ocultas. Uma delas é o ícone de bandeira, que aparece em determinados chats e desperta curiosidade dos usuários.

Esse recurso não é apenas um detalhe visual. O símbolo tem uma função prática e está diretamente ligado às mensagens temporárias do aplicativo.

Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período, mas há uma forma de “driblar” isso.

O que o ícone significa

A bandeira aparece apenas quando o recurso de mensagens temporárias está ativo. Ele é responsável por excluir textos, fotos e vídeos automaticamente após 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

Quando você toca na bandeira, o WhatsApp entende que aquela mensagem é importante e a protege da exclusão automática. Assim, ela permanece na conversa mesmo após o prazo configurado.

A Meta afirma que o objetivo é ajudar usuários a preservar conteúdos importantes sem abrir mão da privacidade.

Como usar o ícone nas conversas

Antes de tudo, é preciso garantir que o WhatsApp esteja atualizado. Abra o chat desejado, pressione uma mensagem e segure.

Para que o ícone de bandeira apareça, é preciso ativar as mensagens pop-up. Toque no nome do contato, role até encontrar a opção e habilite uma das alternativas.

Depois disso, volte ao chat, pressione novamente a mensagem e toque no ícone de bandeira. Pronto: ela está salva.

Quando o recurso não aparece

Se o recurso não surgir mesmo seguindo todos os passos, o problema pode estar no sistema operacional. O WhatsApp só é compatível com Android 5.0 ou superior e iOS 12.0 em diante.