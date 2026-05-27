Walmir coloca João Raul contra parede e tem surpresa inesperada em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta (27 de maio)

Felipe Sena
Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (27), Walmir (Antonio Calloni) questiona o filho João Raul (Filipe Bragança) sobre futuro amoroso e fala sobre seu pedido de casamento a Naiane (Isabelle Drummond), após chá dado por Nora (Virgínia Rosa), mas disfarça ao ver a patricinha. Nora aconselha Walmir e afirma que ele sabe o que é certo para fazer.
João Raul fica constrangido, e Agrado (Isadora Cruz) brinca com a plateia para disfarçar. Já Leandro (David Junior) sonha com Eduarda (Gabz). Valéria (Naruna Costa) se encaminha para a cirurgia depois de uma conversa com Eduarda.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30 após o BATV.