FOCADO NA MÚSICA

Wesley Safadão rejeita convite de partido de Marçal para entrar na política e disputar Senado

Partido tinha planos de apresentar a candidatura de Safadão no próximo mês

Após receber o convite de filiação do PTRB para a disputa eleitoral em 2026, o cantor Wesley Safadão revelou nesta sexta-feira (14) que não deseja ingressar na política. Ao jornal O Globo, o artista afirmou que "o negócio dele é forró e vaquejada". >

O partido de Pablo Marçal mirou em Safadão para ser candidato do Ceará ao Senado em 2026 por conta da popularidade do envolvimento na política de outro cantor, o Gusttavo Lima. Gusttavo já declarou que irá concorrer à presidência e recebeu apoio de diversos sertanejos, inclusive do próprio Safadão. O PTRB também justificou que queria a filiação de WS devido ao seu espírito empresarial e coração "voltado ao social". >