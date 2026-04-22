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Zilá confronta Janete e Alaorzinho após desconfiança em ‘Coração Acelerado’ nesta segunda (22 de abril)

Relações podem estremecer com conflitos familiares e amorosos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:05

Zilá fica indignada com aproximação da irmã e esposo em 'Coração Acelerado'
Zilá fica indignada com aproximação da irmã e esposo em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (22), Agrado abre o jogo sobre a gestão de Leandro (David Junior) sobre a carreira da dupla ao lado de Eduarda (Gabz). A protagonista comenta com Janete (Leticia Spiller) que sente falta de um empresário mais robusto para a dupla.

Palhares (Gabriel Godoy) pede um tempo no relacionamento com Janete. Já Cinara (Ramille) enfrenta Zilá (Leandra Leal), que confronta Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e Janete.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Alaorzinho lembra do episódio envolvendo Jean Carlos (Ricardo Pereira) e vai ao encontro de Janete, após alta do hospital. Ronei e Cinara comemoram o sucesso de sua parceria.

Zuzu (Elisa Lucinda) questiona Malvino sobre suas crenças em relação a Janete. Alaor (Marcos Caruso) admira o conto de Zuzu.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Novelas Novela Coração Acelerado Novela das 7

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