NOVELA

Zilá confronta Janete e Alaorzinho após desconfiança em ‘Coração Acelerado’ nesta segunda (22 de abril)

Relações podem estremecer com conflitos familiares e amorosos

Felipe Sena

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:05

Zilá fica indignada com aproximação da irmã e esposo em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta segunda-feira (22), Agrado abre o jogo sobre a gestão de Leandro (David Junior) sobre a carreira da dupla ao lado de Eduarda (Gabz). A protagonista comenta com Janete (Leticia Spiller) que sente falta de um empresário mais robusto para a dupla.

Palhares (Gabriel Godoy) pede um tempo no relacionamento com Janete. Já Cinara (Ramille) enfrenta Zilá (Leandra Leal), que confronta Alaorzinho (Daniel de Oliveira) e Janete.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Alaorzinho lembra do episódio envolvendo Jean Carlos (Ricardo Pereira) e vai ao encontro de Janete, após alta do hospital. Ronei e Cinara comemoram o sucesso de sua parceria.

Zuzu (Elisa Lucinda) questiona Malvino sobre suas crenças em relação a Janete. Alaor (Marcos Caruso) admira o conto de Zuzu.