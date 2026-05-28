Zilá decide ficar com Ronei em ‘Coração Acelerado’ nesta quinta (28 de maio)

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Felipe Sena
Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (28), Zilá (Leandra Leal) volta atrás e procura Ronei (Thomás Aquino) após conselho de Eva (Nathalia Cruz), mas pede segredo a Cinara (Ramille). Ainda falando em casais, Talita (Luellem de Castro) provoca os pombinhos do sertanejo.
Naiane (Isabelle Drummond) cai na pilha de Talita e responde a provocação, decepcionando João Raul (Filipe Bragança). Cinara desconfia do afastamento de Ronei.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se reúne com Alana (Cleo Pires) e Ronei para reverter a repercussão da postagem da Talita. A cirurgia de Valéria (Naruna Costa) é um sucesso.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.