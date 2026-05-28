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Zilá decide ficar com Ronei em ‘Coração Acelerado’ nesta quinta (28 de maio)

Zilá decide ouvir conselho de Eva e dá uma chance para Ronei

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:30

Zilá e Ronei se beijam em 'Coração Acelerado'
Zilá e Ronei se beijam em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (28), Zilá (Leandra Leal) volta atrás e procura Ronei (Thomás Aquino) após conselho de Eva (Nathalia Cruz), mas pede segredo a Cinara (Ramille). Ainda falando em casais, Talita (Luellem de Castro) provoca os pombinhos do sertanejo.

Naiane (Isabelle Drummond) cai na pilha de Talita e responde a provocação, decepcionando João Raul (Filipe Bragança). Cinara desconfia do afastamento de Ronei.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Alaorzinho (Daniel de Oliveira) se reúne com Alana (Cleo Pires) e Ronei para reverter a repercussão da postagem da Talita. A cirurgia de Valéria (Naruna Costa) é um sucesso.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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