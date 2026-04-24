NOVELA DAS 7

Zilá impede Alaorzinho de pedir a separação em ‘Coração Acelerado’ nesta sexta (24 de abril)

Casamento de Zilá e Alaorzinho está em crise após empresário receber alta de hospital

Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:30

Zilá ameaça Alaorzinho em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

O casamento de Zilá (Leandra Leal) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) está por um fio. Após o empresário sofrer acidente e pedir para ver Janete (Leticia Pillar) em hospital, a matriarca dos Amaral ficou furiosa, mas mesmo assim não quer permitir que o esposo peça o divórcio, e o ameaça.

Ainda no capítulo, João Raul (Filipe Bragança) fica frustrado com o novos rumos de sua carreira anunciados por Ronei (Thomás Aquino). Janete, Agrado (Isadora Cruz), Eduarda (Gabz), Zuzu (Elisa Lucinda), Palhares (Gabriel Godoy) e Zeca (Luiz Henrique Nogueira) selam sua parceria no selo para novos artistas.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Zilá ainda exige que Cinara (Ramille) permaneça com Ronei, para afastá-lo dela. Alaor (Marcos Caruso) observa Zuzu dançar com Malvino (Guito), e disfarça quando Marcela (Isabelle Nassar) o chama. Palhares anuncia na rádio o novo selo de Janete, e Alaorzinho se revolta. Marcela revela que deixará Bom Retorno, e Alaor reage aliviado.