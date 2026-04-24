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Zilá impede Alaorzinho de pedir a separação em ‘Coração Acelerado’ nesta sexta (24 de abril)

Casamento de Zilá e Alaorzinho está em crise após empresário receber alta de hospital

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:30

Zilá ameaça Alaorzinho em 'Coração Acelerado'
Zilá ameaça Alaorzinho em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

O casamento de Zilá (Leandra Leal) e Alaorzinho (Daniel de Oliveira) está por um fio. Após o empresário sofrer acidente e pedir para ver Janete (Leticia Pillar) em hospital, a matriarca dos Amaral ficou furiosa, mas mesmo assim não quer permitir que o esposo peça o divórcio, e o ameaça.

Ainda no capítulo, João Raul (Filipe Bragança) fica frustrado com o novos rumos de sua carreira anunciados por Ronei (Thomás Aquino). Janete, Agrado (Isadora Cruz), Eduarda (Gabz), Zuzu (Elisa Lucinda), Palhares (Gabriel Godoy) e Zeca (Luiz Henrique Nogueira) selam sua parceria no selo para novos artistas.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Zilá ainda exige que Cinara (Ramille) permaneça com Ronei, para afastá-lo dela. Alaor (Marcos Caruso) observa Zuzu dançar com Malvino (Guito), e disfarça quando Marcela (Isabelle Nassar) o chama. Palhares anuncia na rádio o novo selo de Janete, e Alaorzinho se revolta. Marcela revela que deixará Bom Retorno, e Alaor reage aliviado.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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