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Zilá muda de comportamento e deixa todos desconfiados em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta (6 de maio)

Novela das 7 é exibida por volta das 19h30

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:30

Zilá desperta diferente em 'Coração Acelerado'
Zilá desperta diferente em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (6), Leandro (David Junior) fica chateado com Agrado (Isadora Cruz), e Eduarda (Gabz) defende a amiga. Palhares (Gabriel Godoy) repreende as malandragens de Iranildo.

Rosalva (Luciana Souza) e Leocádia (Cida Mendes) se preocupam com o estado de Zilá (Leandra Leal), e disfarçam quando Alaorzinho (Daniel de Oliveira) as questiona sobre a esposa. Zilá (Leandra Leal) desperta mais gentil, e todos estranham seu novo comportamento.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

João Raul (Filipe Bragança) aconselha Walmir (Antonio Calloni) a não desistir de Irene. Rosalva (Luciana Souza) devolve o livro de ervas para Nora (Virginia Rosa), mas ele acaba sendo roubado novamente. Valéria procura Eduarda (Gabz).

João Raul (Filipe Bragança) sugere que ele e Agrado (Isadora Cruz) emplaquem sua música na trilha sonora de uma novela.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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