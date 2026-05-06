NOVELA DAS 7

Zilá muda de comportamento e deixa todos desconfiados em ‘Coração Acelerado’ nesta quarta (6 de maio)

Novela das 7 é exibida por volta das 19h30

Felipe Sena

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:30

Zilá desperta diferente em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (6), Leandro (David Junior) fica chateado com Agrado (Isadora Cruz), e Eduarda (Gabz) defende a amiga. Palhares (Gabriel Godoy) repreende as malandragens de Iranildo.

Rosalva (Luciana Souza) e Leocádia (Cida Mendes) se preocupam com o estado de Zilá (Leandra Leal), e disfarçam quando Alaorzinho (Daniel de Oliveira) as questiona sobre a esposa. Zilá (Leandra Leal) desperta mais gentil, e todos estranham seu novo comportamento.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

João Raul (Filipe Bragança) aconselha Walmir (Antonio Calloni) a não desistir de Irene. Rosalva (Luciana Souza) devolve o livro de ervas para Nora (Virginia Rosa), mas ele acaba sendo roubado novamente. Valéria procura Eduarda (Gabz).

João Raul (Filipe Bragança) sugere que ele e Agrado (Isadora Cruz) emplaquem sua música na trilha sonora de uma novela.