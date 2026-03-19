OPORTUNIDADE

Petrobras oferece bolsa de R$ 700 para alunos na Bahia e mais seis estados

Programa vai selecionar 420 jovens

Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:34

Política de preços da Petrobras e desoneração do diesel: entenda o impacto no seu bolso Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

A Petrobras, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), lançou uma nova etapa do programa Autonomia e Renda Petrobras voltada para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A iniciativa prevê bolsas mensais de R$ 700 para estudantes selecionados na fase presencial.

Ao todo, serão atendidos mais de 10 mil jovens em todo o Brasil na primeira etapa, que ocorre de forma online. Já a fase presencial contará com 420 vagas distribuídas entre cidades da Bahia, Amapá, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.

O programa é destinado a jovens de 17 a 22 anos, com prioridade para mulheres, pessoas negras, transgêneros, transexuais e travestis.

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Como funciona o programa

O projeto é dividido em duas etapas:

1ª fase – Letramento Digital (online)

Com início em 17 de março, essa etapa é totalmente gratuita e aberta a jovens de todo o país. O curso aborda temas como uso de ferramentas digitais, navegação segura na internet, organização de informações e noções de lógica e pensamento computacional.

2ª fase – Formação presencial em Programação Full Stack

Após concluir o curso online, os participantes poderão concorrer a uma das 420 vagas presenciais. Nessa etapa, os selecionados recebem:

Bolsa-auxílio de R$ 700 por mês

Auxílio transporte

Alimentação

Uniforme

Acompanhamento pedagógico

A seleção será feita pela plataforma Contrate-me, com uso de inteligência artificial, considerando critérios como escolaridade, perfil socioeconômico e aderência à área de tecnologia.

Os alunos que concluírem a formação em programação poderão seguir para especializações em áreas como:

Inteligência Artificial

Computação em nuvem

Robotização

Low Code