ARTE

100 Sóis: MAB recebe Beatriz Milhazes para atividades abertas ao público em Salvador

Programação inclui oficina, bate-papo com curador e lançamento de catálogo na reta final da exposição

Gabriela Cruz

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:27

Beatriz Milhazes com o curador da exposição, Tiago Mesquita Crédito: Lucas Assis

O Museu de Arte da Bahia (MAB) promove, no próximo dia 18, uma programação especial que marca a reta final da exposição “Beatriz Milhazes: 100 Sóis”. A artista estará presente nas atividades, que antecedem o encerramento da mostra na capital baiana, previsto para o dia 26.

A agenda inclui ações voltadas à interação com o público e ao aprofundamento da experiência expositiva. Entre os destaques está a realização de uma oficina aberta, conduzida pela equipe do museu com a participação da artista, em dois horários: das 10h30 às 12h e das 14h às 15h30. As vagas são limitadas a 20 participantes por sessão, com inscrições presenciais realizadas 30 minutos antes de cada atividade, por ordem de chegada. Crianças poderão participar desde que acompanhadas por um responsável.

Beatriz Milhazes 1 de 3

A programação segue à tarde com uma conversa entre Beatriz Milhazes e o curador Tiago Mesquita, às 16h. Em seguida, às 17h, será lançado o catálogo oficial da exposição. Para essas atividades, o acesso também será gratuito, condicionado à capacidade do espaço, que comporta até 100 pessoas. A retirada de senhas ocorre igualmente com antecedência de 30 minutos.