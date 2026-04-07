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100 Sóis: MAB recebe Beatriz Milhazes para atividades abertas ao público em Salvador

Programação inclui oficina, bate-papo com curador e lançamento de catálogo na reta final da exposição

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:27

Beatriz Milhazes com o curador da exposição, Tiago Mesquita
Beatriz Milhazes com o curador da exposição, Tiago Mesquita Crédito: Lucas Assis

O Museu de Arte da Bahia (MAB) promove, no próximo dia 18, uma programação especial que marca a reta final da exposição “Beatriz Milhazes: 100 Sóis”. A artista estará presente nas atividades, que antecedem o encerramento da mostra na capital baiana, previsto para o dia 26.

A agenda inclui ações voltadas à interação com o público e ao aprofundamento da experiência expositiva. Entre os destaques está a realização de uma oficina aberta, conduzida pela equipe do museu com a participação da artista, em dois horários: das 10h30 às 12h e das 14h às 15h30. As vagas são limitadas a 20 participantes por sessão, com inscrições presenciais realizadas 30 minutos antes de cada atividade, por ordem de chegada. Crianças poderão participar desde que acompanhadas por um responsável.

Beatriz Milhazes

Ilha de Capri por Pepe Schettino
Beatriz Milhazes por Pepe Schettino
Beatriz Milhazes por reprodução/redes sociais
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Ilha de Capri por Pepe Schettino

A programação segue à tarde com uma conversa entre Beatriz Milhazes e o curador Tiago Mesquita, às 16h. Em seguida, às 17h, será lançado o catálogo oficial da exposição. Para essas atividades, o acesso também será gratuito, condicionado à capacidade do espaço, que comporta até 100 pessoas. A retirada de senhas ocorre igualmente com antecedência de 30 minutos.

A exposição “Beatriz Milhazes: 100 Sóis” pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 18h. O museu está localizado no Corredor da Vitória, em Salvador.

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Beatriz Milhazes

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