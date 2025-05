sua diversão

4 cuidados ao comprar o presente de Dia dos Namorados na internet

Veja dicas importantes para encontrar lojas seguras e evitar prejuízos

Comemorado no Brasil em 12 de junho, o Dia dos Namorados é um momento tradicional em que os casais costumam trocar presentes. Criado pelo publicitário João Dória para alavancar as vendas neste período, que antes era considerado “parado”, a data tornou-se uma das principais celebrações para o setor de varejo, principalmente nas plataformas on-line. >

Segundo uma pesquisa do MindMiners para a Globo, de 2022, os canais digitais estão em primeiro lugar na preferência dos consumidores para realizar compras em dias sazonais. Com o Dia dos Namorados se aproximando, a tendência é que a demanda por estes canais se torne ainda maior. >

1. Escolha um site confiável

“A reputação de uma loja on-line é o ‘termômetro’ de satisfação dos clientes; com isso, é possível saber se aquele e-commerce é, de fato, uma boa escolha. Além de um bom preço, a forma mais comum de atrair os consumidores é o bom atendimento. Quando a plataforma está com uma boa reputação, normalmente os clientes se sentem mais confortáveis em realizar suas compras, pois sabem que outras pessoas já adquiriram produtos naquela loja e não tiveram impasses na negociação”, explica Rodrigo Garcia. >

2. Fique de olho nos kits especiais

Nessas datas comemorativas, é comum os vendedores criarem kits temáticos, o que acaba tornando o presente ainda mais especial. “É natural encontrarmos diversos kits com produtos relacionados a um dia muito esperado pelos consumidores. Em alguns sites, é possível o cliente montar a própria cesta de presentes com os itens que deseja, e pode ser que ganhe descontos, por levar mais de um produto”, diz o profissional. >

3. Verifique as avaliações do produto

Uma forma de garantir — por meio da internet — que o produto seja de boa qualidade é analisando as avaliações que ele recebeu dos antigos compradores. Checar a nota e os comentários que o item obteve é o jeito mais fácil de tirar as possíveis dúvidas. “Pesquisar os comentários antes de colocar o produto no carrinho é uma ótima iniciativa para não gerar nenhuma frustração no recebimento/entrega do produto. Afinal, todo mundo gosta de ser surpreendido com algo legal”, diz Rodrigo Garcia. >