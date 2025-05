variedades

4 características do cachorro da raça bichon frisé

Encantador e cheio de energia, esse cãozinho conquista com seu charme, inteligência e temperamento amigável

Com origem compartilhada entre França e Bélgica, o bichon frisé é uma raça antiga e nobre, que ganhou popularidade na Europa desde os tempos do Renascimento. Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), durante os séculos XVII e XVIII, esses pequenos cães de pelo branco e encaracolado eram presença constante nas cortes europeias e até mesmo retratados por pintores renomados ao lado de reis e nobres. >

O nome “bichon” deriva da palavra “barbichon”, uma variação de “barbet”, raça da qual ele descende. Já “frisé” faz referência aos pelos encaracolados que são uma das suas marcas registradas. Após quase desaparecer devido às guerras mundiais, o bichon frisé foi resgatado por criadores apaixonados e voltou a conquistar espaço como um dos cães de companhia mais queridos e charmosos do mundo. >

Abaixo, confira algumas características do cachorro da raça bichon frisé! >

1. Aparência física

Segundo a CBKC, o bichon frisé é um cão pequeno. Seu corpo é levemente mais comprido do que alto. A altura ideal varia entre 25 e 29 cm na cernelha, e o peso gira em torno de 5 kg.A pelagem é uma das principais características da raça: branca, densa, macia e com textura encaracolada. Os olhos são escuros, arredondados e muito expressivos. A cauda é portada em curva sobre o dorso, sem encostar nas costas, e as orelhas são caídas, bem cobertas de pelos e localizadas na altura dos olhos. >