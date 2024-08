NÃO ERRE NA ESCOLHA

4 dicas para montar a lista de convidados para o casamento

Os casamentos intimistas estão cada vez mais em alta entre os casais, que optam por listas de convidados menores e, principalmente, ambientes mais aconchegantes, com o intuito de oferecer experiências inesquecíveis e se conectar com familiares e amigos presentes. No entanto, não é sempre que a escolha agrada todo mundo, principalmente quando um parente ou outro não é convidado.

1. Determine o número máximo de convidados

Inicialmente, tenha em mente o tamanho da sua lista de casamento. Lembrando que ela dependerá exclusivamente do seu orçamento, bem como do espaço onde o evento acontecerá.

2. Anote os nomes dos convidados

Liste todas as pessoas que vocês desejam convidar para a celebração, como pais, irmãos, tios e tias, primos e primas, avós, amigos, entre outros. Caso o número esteja dentro do contratado, perfeito. Se não, será necessário estabelecer uma diretriz para quem não pode faltar, a exemplo de quem estava ao lado do casal desde o início do relacionamento, pessoas que são extremamente importantes na história de ambos, familiares próximos com quem vocês mantêm contato, grandes amizades etc.