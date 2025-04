sua diversão

4 filmes para entender a escolha de um novo Papa

Essas produções abordam o dilema que envolve o processo de eleição do líder da Igreja Católica

Publicado em 22 de abril de 2025 às 18:09

Filmes retratam o processo de eleição de um novo Papa Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Com a morte do Papa Francisco em 21 de abril, em breve começará o Conclave, o processo pelo qual é escolhido o novo líder da Igreja Católica. Esse evento desperta muita curiosidade e gera diversas dúvidas, e algumas produções cinematográficas retratam essa votação de forma única.

O filme "As Sandálias do Pescador", por exemplo, apresenta uma visão mais dramática e política das responsabilidades de um papa, enquanto "Dois Papas" foca na transição entre diferentes visões dentro da Igreja, explorando o confronto entre tradição e reforma. Já "Conclave" coloca o suspense e a intriga política no centro do processo de eleição papal.

Veja, a seguir, mais informações sobre esses e outros filmes que abordam a escolha de um novo Papa!

1. As Sandálias do Pescador (1968)

“As sandálias o Pescador” retrata a luta de Kiril Lakota, recém-eleito Papa, para manter a paz mundial Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

O filme é uma adaptação cinematográfica do romance homônimo de Morris West, que conta a história fictícia de Kiril Lakota (Anthony Quinn), um arcebispo ucraniano que foi preso pelos soviéticos e passou 20 anos em um campo de concentração na Sibéria. Após ser liberto, ele retorna à vida religiosa e é inesperadamente eleito Papa, enfrentando a complexa e delicada política da Igreja Católica e dos poderes mundiais.

O enredo do filme se concentra na luta de Lakota para manter a paz mundial, enquanto enfrenta desafios tanto no Vaticano quanto em um contexto político global tenso. O novo Papa precisa lidar com o conflito crescente entre as superpotências da Guerra Fria, ao mesmo tempo em que assume responsabilidades e tenta trazer uma nova visão para a Igreja. O filme toca em temas profundos de fé, poder e moralidade, com Lakota se debatendo entre sua fé pessoal e os jogos de poder que dominam o cenário religioso e político. Onde assistir: Prime Video.

2. Temos Papa (2011)

Em “Temos Papa”, Melville entra em uma crise existencial após ser eleito Papa Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A comédia dramática italiana é dirigida por Nanni Moretti, que traz uma abordagem única e satírica sobre a Igreja Católica e o processo de eleição de um novo Papa. O filme segue a história do cardeal Melville (Michel Piccoli), que, após ser eleito Papa, entra em crise existencial e psicológica. Em vez de aceitar seu novo papel, o protagonista se sente completamente despreparado para as responsabilidades de ser o líder da Igreja Católica.

Diante dessa crise, o novo Papa procura ajuda psicológica, sendo atendido por um psicanalista interpretado pelo próprio Nanni Moretti, o que gera uma série de situações cômicas e reflexivas. Ao longo do filme, a narrativa explora a tensão entre a vida pessoal e o papel público de uma figura tão influente como o Papa, ao mesmo tempo em que aborda temas de fé, poder e as dificuldades humanas de assumir um cargo tão elevado.

Onde assistir: Prime Video.

3. Dois Papas (2019)

“Dois Papas” retrata a transição e as diferenças de ideias entre o Papa Bento XVI e o Papa Francisco Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

O drama dirigido por Fernando Meirelles apresenta uma relação fictícia e profundamente humana entre o papa Bento XVI (interpretado por Anthony Hopkins) e o então cardeal Jorge Bergoglio (interpretado por Jonathan Pryce). O filme foca nos diálogos entre os dois e no Conclave de 2013, um período crucial na história da Igreja Católica, quando Bento XVI renunciou ao papado — e Francisco foi eleito, um evento histórico.

O enredo do filme explora a tensão entre Bento XVI, um conservador que busca manter a tradição da Igreja, e Jorge, com ideais mais progressistas, que defende reformas e mudanças para modernizar a instituição. O longa apresenta suas conversas privadas, nas quais eles discutem questões de fé, moralidade, política e os desafios enfrentados pela Igreja no mundo moderno.

Onde assistir: Netflix.

4. Conclave (2024)

Em “Conclave”, o cardeal Thomas Lawrence lidera o Conclave em meio a intrigas políticas e conspirações Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Após o falecimento repentino do Papa, o cardeal Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) é incumbido de liderar o Conclave — um dos eventos mais antigos e sigilosos do mundo. Com a chegada de cardeais de diversas partes do globo, cada um com suas próprias ambições e agendas, Lawrence se vê no centro de uma teia de conspirações, segredos e intrigas que podem abalar as fundações da Igreja Católica. Enquanto os líderes da Igreja se reúnem nos corredores do Vaticano, o protagonista descobre informações que podem comprometer a eleição de um novo líder espiritual e ameaçar a estabilidade da instituição.