4 praias incríveis para conhecer em Porto de Galinhas

Opções com águas naturais e areia branquinha são os principais destaques do destino

A apenas 50 minutos de carro de Recife, Porto de Galinhas tem paisagens naturais de tirar o fôlego, como suas famosas piscinas naturais de águas cristalinas em meio aos corais e repletas de peixes. O destino compreende 18 km de praias de areia branquinha, cada uma com um perfil diferente. Para visitar todas elas, uma ótima opção é o passeio de buggy “ponta a ponta”, que vai do Pontal de Maracaípe a Muro Alto. >

1. Praia da Vila de Porto de Galinhas

Junto à vila, é a praia mais badalada do destino. A uma curta distância da areia estão as famosas piscinas naturais de Porto de Galinhas, formadas pelos recifes de corais, onde você pode chegar em um passeio de jangada. >

2. Pontal de Maracaípe

No encontro do rio Maracaípe com o mar, essa praia guarda bancos de areia fofinha que mudam com o vento, água morna e cristalina, recifes de corais e piscinas naturais pertinho da orla. >