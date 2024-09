TURISMO

5 experiências imperdíveis em Ubatuba

O destino no litoral de São Paulo é famoso por suas praias de águas cristalinas e paisagens deslumbrantes

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 15:30

Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, encanta com sua exuberante natureza, rica cultura e mais de 100 praias Crédito: Imagem: Bruno Amir Imagens | Shutterstock

Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo, é um destino que encanta por sua exuberante natureza e rica cultura. A cidade tem a majestosa Mata Atlântica como pano de fundo e mais de 100 praias que variam de faixas de areias tranquilas a picos de surf desafiadores. Não à toa, é destino constante dos paulistas a cada período de folga; e também de viajantes de outros lugares do Brasil, principalmente na alta temporada, em busca de seu leque de opções para todos os gostos.

Além de suas belezas naturais , Ubatuba investe constantemente em novidades para seus visitantes, com novos serviços e atrativos que complementam a experiência turística. O que não faltam por lá são novos restaurantes, cafés e bares, hospedagens que estão se reinventando e atrações com uma nova roupagem que merecem uma revisita.

Pensando nisso, apresentamos a seguir uma lista com cinco atrativos que vão convencer você a visitar esse paraíso litorâneo na próxima oportunidade que tiver! Confira!

1. Descobrindo a Ilha Anchieta

A Ilha Anchieta, tradicionalmente conhecida como um destino para passeios de um dia, agora oferece uma experiência turística completa com a inauguração do Green Haven Ilha Anchieta. Situado dentro do Parque Estadual da Ilha Anchieta, o local combina a exuberância da natureza com uma infraestrutura que permite aos visitantes desfrutarem de uma estadia totalmente imersiva.

As sete praias de águas calmas e cristalinas da ilha são um convite ao relaxamento e à prática de atividades como snorkeling e mergulho. Além disso, trilhas ecológicas, mirantes com vistas panorâmicas e espaços para churrasco completam a oferta de lazer ao ar livre.

O Green Haven Ilha Anchieta oferece hospedagem confortável e pensada para atender às necessidades de diferentes perfis de viajantes. Para famílias que buscam privacidade, a Casa de Vidro, com sua arquitetura secular e vista privilegiada para o mar, pode ser locada por inteiro.

A gastronomia é outro destaque. A lanchonete Tapira, comandada pela chef Jo Barreto, oferece um cardápio variado, com opções que vão desde lanches e salgados até pratos elaborados com ingredientes locais. O café da manhã, incluso para os hóspedes, é completo e conta com opções sem glúten e sem lactose.

Além das belezas naturais e da infraestrutura do Green Haven , a Ilha Anchieta oferece a oportunidade de explorar um rico patrimônio histórico e cultural. O complexo de ruínas tombadas pelo Condephaat, que inclui o presídio onde ocorreu uma das maiores rebeliões nos anos 1950, é um testemunho importante do passado da ilha.

2. Turismo de base comunitária

Além de suas belezas naturais, Ubatuba oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar experiências autênticas e enriquecedoras por meio do Turismo de Base Comunitária (TBC). Essa modalidade de turismo, que valoriza a participação ativa das comunidades locais, promove o desenvolvimento socioeconômico da região e a preservação da cultura e do meio ambiente .

No sertão da Praia da Fazenda, por exemplo, o Quilombo da Fazenda se destaca como um exemplo consolidado de TBC. As famílias quilombolas que residem na região compartilham sua rica história e cultura com os visitantes por meio de rodas de conversa, trilhas guiadas e a deliciosa gastronomia típica.

A Casa da Farinha, um marco histórico que remonta ao final do século passado, serve como ponto de partida para essa imersão cultural. O local, que já funcionou como usina de açúcar e álcool, preserva a memória do trabalho e da vida quilombola, proporcionando aos visitantes uma viagem no tempo.

Vivência indígena na Aldeia Boa Vista

Outra experiência marcante é a vivência indígena na Aldeia Boa Vista. Ali, os visitantes têm a oportunidade de interagir diretamente com a comunidade Guarani Mbyá, participando de trilhas, visitando a casa de reza, aprendendo sobre a história e os costumes do povo e participando de oficinas de arte. Essa vivência proporciona uma compreensão mais profunda da cultura indígena e sua relação com a natureza.

O TBC se diferencia do turismo de massa ao colocar as comunidades locais no centro do processo turístico. Essa abordagem promove o desenvolvimento local, gerando renda e oportunidades para os moradores, ao mesmo tempo em que proporciona aos visitantes experiências autênticas e memoráveis.

Ao valorizar a cultura, a história e o meio ambiente, o TBC contribui para a preservação do patrimônio local e para a construção de um turismo mais sustentável e responsável. Essa modalidade de turismo promove o intercâmbio cultural, o respeito à diversidade e a construção de relações mais justas e equitativas entre visitantes e comunidades anfitriãs.

A casquinha de caranguejo é um prato típico na região de Ubatuba Crédito: Imagem: flanovais | Shutterstock

3. As delícias da gastronomia caiçara

Ubatuba também oferece aos visitantes uma rica e diversificada experiência gastronômica. A cidade, com suas influências caiçaras, espanholas, portuguesas, africanas e indígenas, apresenta um cardápio repleto de opções para todos os gostos e paladares.

A culinária caiçara, presente em diversos restaurantes e bares da cidade, se destaca pela simplicidade e pelo uso de ingredientes naturais. Pratos como o azul marinho, o arroz lambe-lambe e a casquinha de caranguejo, preparados com técnicas artesanais e temperos marcantes, proporcionam uma viagem pela história e cultura da região.

Além disso, a proximidade com o mar garante a abundância de frutos do mar frescos e saborosos em Ubatuba. Peixes, camarões, lulas e outros tesouros do oceano são preparados de diversas formas, desde a tradicional moqueca até pratos mais elaborados, que combinam influências da culinária internacional com a riqueza dos ingredientes locais.

Das praias aos restaurantes sofisticados

O destino conta com uma ampla variedade de opções gastronômicas, desde bares e restaurantes à beira da praia, com ambiente descontraído e cardápios informais, até espaços sofisticados que exploram a culinária contemporânea e internacional. Churrasco, comida vegana e pratos com influências de diferentes culturas também encontram seu lugar na mesa ubatubense.

4. Bem-estar e sustentabilidade

Em meio à crescente busca por um turismo mais responsável e consciente, o Banana Bamboo Ecolodge surge como um exemplo inspirador em Ubatuba. Localizado no exuberante cenário da Mata Atlântica, no Sertão do Ubatumirim, o empreendimento oferece uma experiência única que une conforto, bem-estar e práticas sustentáveis.

O ecolodge se destaca pela harmoniosa integração de suas construções, majoritariamente em bambu, com a paisagem natural do entorno. Essa filosofia se reflete em cada detalhe, desde as passarelas que serpenteiam pela mata até os amplos espaços de convivência, como o lounge, o bistrô, a sauna, a biopiscina com filtros naturais e a sala de yoga.

Acomodações sustentáveis

As dez suítes do Banana Bamboo, com 25 m² cada, oferecem conforto e praticidade aos hóspedes. Camas modulares, frigobar, televisão, ar-condicionado e outras comodidades garantem uma estadia agradável, enquanto o design e a estrutura das acomodações reforçam o compromisso com a sustentabilidade. Já a experiência gastronômica no Banana Bamboo é um convite à descoberta da ecogastronomia.

O cardápio, livre de carnes, valoriza os peixes frescos e os produtos locais, colhidos na propriedade ou produzidos nos arredores. Do café da manhã às refeições principais, os hóspedes desfrutam de uma culinária rica em sabores e atenta à sazonalidade dos ingredientes.

Trilha do conhecimento

A Trilha do Conhecimento, com seus dois quilômetros de extensão, oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer de perto as práticas sustentáveis implementadas no ecolodge. A gestão de resíduos, a miniusina de energia solar, a captação e o tratamento de água e a agrofloresta são alguns dos destaques desse percurso educativo.

A agrofloresta, com seus 3 hectares, desempenha um papel fundamental na sustentabilidade do Banana Bamboo. Desde 2012, diversas espécies foram introduzidas, resultando em uma produção diversificada que inclui palmito pupunha, banana, mandioca, polpa de jussara, cacau e cambuci.

5. Cachoeiras para se refrescar

Ubatuba é conhecida por suas belas praias, mas também oferece aos visitantes muito mais do que mar e areia. A exuberante Mata Atlântica que abraça a cidade abriga uma série de cachoeiras e quedas d’água, proporcionando refrescantes opções de lazer em meio à natureza.

A diversidade de cachoeiras no destino atende a diferentes perfis de visitantes. Desde os aventureiros que buscam trilhas desafiadoras até aqueles que preferem um acesso mais fácil e um mergulho relaxante, há opções para todos.

Na região norte da cidade, a Cachoeira do Prumirim se destaca pela facilidade de acesso e beleza cênica. Com entrada pela Rodovia Rio-Santos, a queda d’água oferece três poços para banho e hidromassagem natural, proporcionando momentos de relaxamento em meio à natureza.

Ainda no norte, a Trilha das Cachoeiras de Ubatumirim leva os visitantes a explorar as cascatas da Laje e do Tombador, em um percurso que exige acompanhamento de guia. Para os amantes de aventura, a Cachoeira da Escada, próxima à divisa com Paraty, é ideal para a prática de rapel e contemplação.

Já em direção ao sul, a Cachoeira do Ipiranguinha encanta com sua queda de sete metros e um poço cristalino, além de uma charmosa prainha de água-doce. A trilha que leva à cachoeira passa por uma ruína do século XIX, adicionando um toque histórico ao passeio.

No Sertão da Quina, a Cachoeira da Renata impressiona com seu poço profundo e queda de cinco metros, atraindo os aventureiros que buscam a emoção dos saltos. A partir da mesma trilha, é possível acessar outras duas cascatas: o Poço Azul e a Água Branca, esta última considerada a maior da cidade, com seus 200 metros de extensão.

Água Branca: uma joia da Mata Atlântica

Localizada no Parque Estadual da Serra do Mar, a Cachoeira Água Branca é um espetáculo da natureza. Seu acesso restrito garante a preservação do ecossistema, exigindo que os visitantes sejam acompanhados por guias ou monitores locais.

A trilha de nove quilômetros, com duração de até nove horas entre ida e volta, recompensa os aventureiros com uma experiência inesquecível em meio à exuberante Mata Atlântica. Para quem busca uma opção mais acessível, a Cachoeira do Pé da Serra, na rodovia Oswaldo Cruz, oferece um refrescante banho em seu tanque natural, sem a necessidade de longas caminhadas.

Por Eliria Buso – revista Qual Viagem