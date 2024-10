Edicase Brasil

5 filmes e séries que estreiam na Netflix em novembro

Confira as novidades imperdíveis que chegam ao catálogo da plataforma de streaming

Portal Edicase

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 18:36

Novembro chega com grandes novidades na Netflix Crédito: Imagem: Mouse Family | Shutterstock

Em novembro, a Netflix apresenta uma série de estreias emocionantes que vão agradar a diversos públicos. Entre as novidades, está “Nosso Segredinho”, uma comédia romântica natalina estrelada por Lindsay Lohan, que promete muitas risadas ao contar a história de dois ex-namorados forçados a passar o Natal juntos. Para os fãs de Ayrton Senna, chega a série original que explora a vida do icônico piloto, com Gabriel Leone no papel principal, destacando suas conquistas e rivalidades.

Abaixo, confira mais informações sobre essas e outras estreias da Netflix em novembro!

1. Meninas Malvadas: O Musical (06/11)

O filme ‘Meninas malvadas: O Musical’ é um remake do filme de sucesso lançado em 2004 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

O filme musical é um remake do icônico longa de 2004, trazendo a história de Cady Heron, agora vivida por Angourie Rice. A trama acompanha Cady, uma jovem que se muda da África para os Estados Unidos e enfrenta as dificuldades de se adaptar ao seu novo colégio, especialmente ao lidar com o grupo das populares, liderado pela carismática Regina George (Renée Rapp).

À medida que Cady tenta se integrar, ela se vê em situações complicadas, principalmente ao se apaixonar pela pessoa errada. O filme mescla comédia e musical, preservando o tom divertido do original enquanto explora temas de amizade e os desafios típicos da adolescência.

2. Depois do Adeus (14/11)

O dorama japonês ‘Depois do Adeus’ acompanha a história de Saeko após perder o noivo em um acidente Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

O dorama japonês gira em torno da história de Saeko (Arimura Kasumi), noiva de Yusuke. No dia em que ele a pede em casamento, um trágico acidente de carro tira a vida dele. Após a sua morte, Saeko cai em profunda tristeza. Meses depois, ela conhece Naruse, que, sem saber, recebeu o coração de Yusuke em um transplante. À medida que se relacionam, Naruse começa a sentir as memórias e emoções do ex-noivo da jovem ressurgirem dentro dele, criando uma conexão única e complexa entre os três.

3. Um Espião Infiltrado (21/11)

Em ‘Um Espião Infiltrado’, Charles busca um novo caminho após a morte de sua esposa Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série segue Charles (Ted Danson), um professor aposentado que enfrenta uma nova fase em sua vida após a morte da esposa. Preso a uma rotina monótona e distante da filha, tudo muda quando ele responde a um anúncio de uma detetive particular . Então, o protagonista decide se disfarçar para investigar o roubo de uma relíquia de família, mergulhando em uma nova aventura que promete trazer de volta sua emoção e propósito de vida.

4. Nosso Segredinho (27/11)

No filme ‘Nosso segredinho’, um casal de ex-namorados é forçado a passar o Natal juntos e impedir que descubram sobre seu relacionamento (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

O filme é uma comédia romântica natalina estrelada por Lindsay Lohan, que segue a história de dois ex-namorados forçados a passar o Natal juntos, após descobrirem que seus atuais parceiros são irmãos. A situação se torna ainda mais complicada com a presença de uma sogra exigente.

Para evitar constrangimentos, os ex-parceiros decidem fazer um pacto e agir como se não se conhecessem. Essa dinâmica cria uma série de momentos desconfortáveis e cômicos entre os personagens que prometem entreter o público.

5. Senna (29/11)

A série ‘Senna’ explora a vida do lendário piloto brasileiro de Fórmula 1 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série original da Netflix explora a vida do lendário piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna em seis episódios. A produção narra sua jornada, desde as vitórias nas pistas até os desafios pessoais e profissionais que enfrentou. Gabriel Leone assume o papel principal de Senna, com Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel, Matt Mella interpretando Alain Prost e Patrick Kennedy como Ron Dennis.