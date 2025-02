sua diversão

5 frases em inglês para interagir com gringos no Carnaval

Especialista ensina como tornar a comunicação com estrangeiros mais eficaz

Portal Edicase

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 16:00

O Carnaval 2025 deve receber milhares de turistas estrangeiros Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

O Carnaval de 2025 promete ser um dos mais grandiosos dos últimos anos. Segundo o Ministério do Turismo, a festa estima receber mais de 53 milhões de foliões em todo o país. Desses, aproximadamente 287 mil serão turistas estrangeiros, ansiosos para vivenciar a energia e a cultura única do Brasil durante essa festividade. >

Além de promover a cultura brasileira, o Carnaval também desempenha um papel significativo na economia do país. Em 2025, espera-se que o evento movimente cerca de R$ 12,03 bilhões, consolidando-se como um dos principais motores do turismo e da geração de renda no Brasil, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). >

Bruna Kristensen, gerente pedagógica da Rockfeller Language, destaca a importância do inglês como ferramenta de conexão. “O inglês é uma língua universal que permite a comunicação entre pessoas de diferentes culturas, especialmente durante eventos globais como o Carnaval”. Para facilitar a comunicação e tornar a experiência ainda mais enriquecedora, é essencial conhecer algumas frases básicas em inglês. >

Saber se comunicar em inglês facilita a interação com gringos no Carnaval Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

Perguntas em inglês para usar no Carnaval

Aqui estão cinco perguntas que podem ser úteis ao interagir com visitantes internacionais durante o Carnaval. Confira! >

1. Descubra se é a primeira vez do estrangeiro no Brasil

Se quiser iniciar uma conversa com um turista, uma ótima maneira é perguntar se ele já esteve no país antes: “ Is this your first time in Brazil ? ” (É sua primeira vez no Brasil?) Caso a resposta seja “ Yes ” (Sim), você pode dar as boas-vindas e sugerir lugares incríveis para visitar. Se for “ No ” (Não), pergunte o que ele mais gosta no país! >

2. Pergunte de onde a pessoa vem

Saber de onde alguém vem pode gerar um ótimo bate-papo sobre culturas e viagens: “ Where are you from ?” (De onde você é?) Isso pode levar a conversas sobre as diferenças entre o Carnaval brasileiro e festas tradicionais de outros países. >

3. Descubra se o turista está aproveitando o Carnaval

Nada melhor do que saber se a pessoa está gostando da folia! Pergunte com entusiasmo: “ Are you enjoying Carnival ?” (Você está gostando do Carnaval?) Se ele responder “ Yes, I love it! ” ( Sim, eu amo! ), você pode sugerir um bloco famoso ou um lugar para curtir ainda mais. >

4. Ofereça ajuda caso alguém precise

Se perceber que um turista está confuso ou com dificuldades, demonstre simpatia e disposição para ajudar: “ Do you need any help ?” (Você precisa de ajuda?) Muitos turistas não falam português e podem se sentir perdidos. Oferecer ajuda pode fazer toda a diferença e criar uma experiência positiva para quem visita o Brasil. >

5. Se a conversa estiver boa, troque contatos

Se a conversa fluir bem e você quiser manter contato, pergunte de forma educada: “ Can I get your number or Instagram ?” (Posso pegar seu número ou Instagram?) Se a pessoa estiver confortável, essa é uma ótima forma de fazer novas amizades internacionais e quem sabe até planejar uma visita ao país dela no futuro. >