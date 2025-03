sua diversão

5 lançamentos da Netflix em abril de 2025

Confira algumas estreias que chegam ao catálogo da plataforma de streaming

Publicado em 25 de março de 2025 às 20:07

Abril traz grandes lançamentos para a Netflix Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Abril promete ser um mês emocionante para os assinantes da Netflix. Entre os lançamentos, há o aguardado anime “Devil May Cry ” , que traz os intensos e eletrizantes combates do universo dos jogos para as telas. Para quem busca uma comédia leve e descontraída, o filme “Um Tio Quase Perfeito” chega trazendo momentos engraçados, com a história de um trambiqueiro carismático. Além disso, “Ransom Canyon” mistura drama familiar com romance e elementos do faroeste contemporâneo, ambientado nas deslumbrantes paisagens do Texas. >

A seguir, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos que chegam à Netflix em abril de 2025! >

1. Devil May Cry (03/04)

“Devil May Cry” acompanha o caçador de demônios, Dante, em busca de vingança pela sua família Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série de anime é baseada na popular franquia de jogos “Devil May Cry”, criada pela Capcom, e acompanha Dante, um caçador de demônios com poderes sobrenaturais. Ele luta contra forças demoníacas enquanto busca vingar a morte de sua mãe e resolver os mistérios envolvidos no destino de sua família. A trama explora os desafios do protagonista, que, com suas habilidades e armas, enfrenta adversários sobrenaturais em uma jornada de vingança e autodescoberta. >

2. The Clubhouse: uma temporada com o Red Sox (08/04)

A série “The Clubhouse: uma temporada com o Red Sox” acompanha a jornada eletrizante do time Boston Red Sox na Major League Baseball (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

A série documental com 8 episódios segue de perto o time de beisebol Boston Red Sox ao longo de uma temporada eletrizante da Major League Baseball , oferecendo uma visão inédita dos bastidores da equipe. Com acesso exclusivo aos vestiários, treinos e viagens, o documentário mergulha na rotina dos atletas, destacando os desafios competitivos, as relações no elenco e os momentos decisivos dentro e fora do campo. Além de mostrar uma intensa preparação para os jogos, a produção também revela histórias pessoais dos jogadores, a estratégia da comissão técnica e a paixão dos torcedores. >

3. A descoberta das bruxas (15/04)

Em “A descoberta das bruxas”, Diana e Matthew juntam forças para combater uma ameaça sobrenatural Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Baseada na trilogia “All Souls” de Deborah Harkness, a série segue Diana Bishop (Teresa Palmer), uma historiadora e bruxa relutante que descobre um manuscrito mágico perdido em Oxford. Esse achado desperta o interesse de criaturas sobrenaturais – bruxas, vampiros e demônios –, e coloca Diana no centro de uma jornada perigosa. >

Para observá-la, Matthew Clairmont (Matthew Goode), um enigmático vampiro, se torna seu aliado e, apesar da rivalidade entre suas espécies, eles desenvolvem uma relação proibida. Juntos, eles embarcam em uma aventura que revela segredos ancestrais, ameaça a ordem sobrenatural e pode mudar o destino de todos. >

4. Ransom Canyon (17/04)

Em “Ransom Canyon”, três famílias disputam terras valiosas no Texas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série é ambientada nas paisagens áridas do Texas Hill Country e gira em torno de três famílias de fazendeiros que disputam o controle de terras valiosas, enfrentando desafios que testam seus legados e relações pessoais. No centro da trama está Staten Kirkland (Josh Duhamel), um fazendeiro resiliente em busca de vingança após uma perda dolorosa, encontrando esperança no olhar e no coração de Quinn O’Grady (Minka Kelly), amiga de longa data e proprietária do salão de dança local. >

5. Um tio quase perfeito (22/04)

No filme “Um tio quase perfeito”, Tony assume a responsabilidade de cuidar de seus sobrinhos, o que resulta em diversas confusões (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito: