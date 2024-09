FÉ

5 orações para o Dia de Santa Madre Teresa de Calcutá

Encontre inspiração na fé e na caridade de uma mulher que transformou o mundo com seus atos de bondade

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 09:15

Fortalecer sua fé com orações dedicadas a Madre Teresa é uma ótima maneira de se conectar com a devoção e a compaixão

Agnes Gonxha Bojaxhiu, conhecida mundialmente como Madre Teresa de Calcutá, nasceu em 26 de agosto de 1910, na atual Macedônia. Com apenas 18 anos, sentiu o chamado para a vida religiosa e se tornou freira, mudando-se para a Índia, onde se dedicou ao ensino. Porém, foi nas ruas de Calcutá que encontrou sua verdadeira vocação: ajudar os mais necessitados. Em 1950, ela fundou as Missionárias da Caridade, uma ordem que se espalhou por todo o mundo, sempre focada no cuidado dos pobres, doentes e moribundos.

Santa Madre Teresa faleceu em 5 de setembro de 1997, e esta data foi escolhida para sua celebração, honrando sua vida dedicada à caridade e ao amor incondicional. Por isso, confira abaixo cinco orações para o Dia de Santa Madre Teresa de Calcutá, que trazem à tona sua devoção, fé e compromisso inabalável com os mais vulneráveis.

Louvor à Madre Teresa de Calcutá

Quero louvar a vós Madre Teresa de Calcutá, por olhar pela minha família, pelos meus amigos, parentes, colegas de trabalho, de escola, de passeio, pelo meu amado e por todas as pessoas que necessitam de uma bênção urgente. Vossa caridade e bondade são tão abençoadas que purificam o meu coração e a minha alma. Faz-me um fiel cristão, cheio de amor para oferecer, assim como vós, Madre Teresa, pois serei eternamente grato por essa luz divina . Madre Teresa de Calcutá, olhe por mim, para que eu seja digno de vossa misericórdia. Amém!

Oração de intercessão à beata

Beata Teresa de Calcutá, tu permitiste ao sedento amor de Jesus na Cruz tornar-se uma chama viva dentro de Ti. Chegaste a ser luz do Seu amor para todos. Obtém do coração de Jesus… ( pedir aqui a graça ). Ensina-me a deixar Jesus penetrar e possuir todo o meu ser, tão completamente que a minha vida também possa irradiar a Sua luz e amor para os outros. Amém!

Oração de agradecimento e pedido de intercessão

Deus, Pai de misericórdia e de todo o bem, agradecemo-Vos pelo dom da vida e do carisma de Santa Madre Teresa. Na vossa infinita Providência, a chamastes para dar testemunho do vosso amor entre os mais pobres da Índia e do mundo. Ela soube fazer bem aos mais necessitados porque reconheceu em cada homem e mulher o rosto do Vosso Filho. Dócil ao Vosso Espírito, tornou-se a voz suplicante dos pobres e de todos aqueles que têm fome e sede de justiça.

Acolhendo o grito de Jesus na cruz “tenho sede”, Madre Teresa dessedentou a sede de Jesus na Cruz, realizando as obras do amor misericordioso. Pedimo-Vos, Santa Madre Teresa, mãe dos pobres, a Vossa particular intercessão e a Vossa ajuda, aqui, na cidade do Vosso nascimento, onde era a Vossa casa.

Aqui recebestes o dom do renascimentonos sacramentos da Iniciação Cristã; aqui ouvistes as primeiras palavras da féna própria família e na comunidade dos fiéis; aqui começastes a vere a conhecer as pessoas necessitadas,os pobres e os humildes; aqui aprendestes com os próprios pais a querer bemaos mais necessitados e a ajudá-los; aqui, no silêncio da igreja,ouvistes a chamada de Jesus para O seguir,como religiosa, nas missões.

Daqui, Vos pedimos: intercedei junto de Jesus para que também nós obtenhamos a graça de estar vigilantes e atentos ao grito dos pobres, daqueles que estão privados dos seus direitos, dos doentes, dos marginalizados, dos últimos. Alcançai-nos a graça de Vos ver nos olhos de quem nos olha porque precisa de nós.

Orações à Madre Teresa ajudam a renovar a fé e a esperança nos corações

Oração para servir com amor e alegria

Bendita Teresa, madre que prometeu levar continuamente a luz do amor àqueles que estão na terra! Ore por nós que também desejamos satisfazer a sede de Jesus amando-o ardentemente, dividindo os seus sofrimentos alegremente, e servindo-o do fundo do coração, servindo a nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que não são amados ou queridos.

Oração de Madre Teresa de Calcutá para qualquer necessidade

Senhor, quando eu tiver fome, dá-me alguém que necessite de comida.

Quando tiver sede, dá-me alguém que precise de água.

Quando sentir frio, dá-me alguém que necessite de calor.

Quando tiver um aborrecimento, dá-me alguém que necessite de consolo.

Quando minha cruz parecer pesada, deixa-me compartilhar a cruz do outro.

Quando me achar pobre, põe ao meu lado alguém necessitado.

Quanto não tiver tempo, dá-me alguém que precise de alguns dos meus minutos.

Quando sofrer humilhação, dá-me ocasião para elogiar alguém.

Quando estiver desanimada, dá-me alguém para lhe dar novo ânimo.

Quando sentir a necessidade da compreensão dos outros, dá-me alguém que necessite da minha.

Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dá-me alguém que eu tenha de atender.

Quando pensar em mim mesma, volta minha atenção para outra pessoa.

Torna-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje.