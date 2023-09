A Fazenda 2023: Quando começa e horários da 15ª edição do reality

O reality show A Fazenda chega na sua 15ª edição e tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com apresentação de Adriane Galisteu.



O formato tradicional do programa será mantido nesta edição. Os peões serão confinados na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.



Quando começa A Fazenda 15?



Nesta segunda-feira, 18, o programa terá sua pré-estreia na TV Record, a partir das 22h30, com uma reunião do elenco completo. A estreia oficial acontece no dia 19 e, a partir disso, irá ao ar todos os dias na TV Record e para os assinantes do streaming PlayPlus.