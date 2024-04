CLUBE CORREIO

Abismo de Rosas é comédia de erros, suspense e drama

Os atores Emiliano d'Avila, Vitória Strada, Isabel Fidelis integram elenco da peça

Luiza Gonçalves

Publicado em 19 de abril de 2024 às 09:35

Abismo de Rosas é comédia de erros, suspense e drama Crédito: Divulgação/Marcio Freitas

Abismo de Rosas é uma peça de 1997, escrita pelo dramaturgo baiano Cláudio Simões, que narra as histórias de três casais que circulam ao redor de uma mesma trama: um assassinato numa chácara, cuja única pista do crime é um cartão de “Te amo pra sempre” sem assinatura. A peça original foi encenada por Fernando Guerreiro em 1997 e deu a Wagner Moura seu primeiro prêmio na atuação. Nessa época, o ator Emiliano d'Avila, que tinha 11 anos, ficou maravilhado com a montagem. Tanto que decidiu rememorar essa obra nos palcos.

A nova adaptação, Abismo de Rosas: Uma Comédia Policial, é protagonizada por Vitória Strada, Isabel Fidelis e pelo próprio Emiliano, que também dirige o espetáculo, juntamente com Junior Vieira. A peça chega a Salvador nesta sexta (19) e segue no sábado (20) e domingo (21) no Teatro Jorge Amado.

“Foi ótimo ter essa oportunidade de retornar aos palcos como diretor. Ainda mais de um espetáculo envolvente e curioso como esse. Cláudio Simões merece ser mais conhecido por suas obras inteligentes e perspicazes. Quando surgiu esse convite, não tinha como não me jogar nesse ‘Abismo’ de felicidade”, diz Junior Vieira. “Minha identidade com Emiliano está ali, no palco, nos personagens, na luz, no cenário... Que venham mais parcerias”, completa.

A peça é descrita como uma comédia de erros, misturando drama, suspense e humor, ao explorar as relações inusitadas e obsessivas entre os três casais. Por ter sido escrito na década de 1990, o texto sofreu algumas alterações e inclusão de novas reflexões. “É importante e de bom tom que a gente relate de forma coerente e disruptiva fatos do cotidiano, que, na sua grande parte, só mulheres sofrem, por exemplo, de maneira divertida e que faça a gente refletir”, explica Vieira.

Uma das características mais marcantes de Abismo de Rosas que se conserva nesta nova versão é a presença de seis casais interpretados apenas por três atores. “É uma peça dinâmica, que exige muitas trocas de roupa, cenários, caracterização... Um baita exercício para atores”, explica Vitória Strada. Conhecida por novelas, como Tempo de Amar (2017) e Salve-se Quem Puder (2021), ela estreia no teatro com este espetáculo.

“Acho que foi a melhor estreia que poderia ter experimentado. Um texto leve e divertido que usa a comédia como viés para tratar de assuntos mais sérios do cotidiano. Uma equipe redonda, acolhedora e muito talentosa. Fui recebida de forma carinhosa e a troca em cena é riquíssima. A cada espetáculo, um público diferente e uma experiência nova. O que mais tenho gostado nesta experiência é essa possibilidade de nos renovarmos a cada apresentação e de interagir com a plateia de forma tão direta e imediata”, pontua.