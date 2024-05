30 ANOS DA MORTE

Adriane Galisteu faz homenagem a Ayrton Senna: ‘Pra sempre’

“1º de maio de 1994, o dia que todo mundo lembra o que estava fazendo… O dia que o Brasil inteiro sente a mesma dor…”, escreveu. “O dia que marcou minha vida tão profundamente que nunca, jamais será esquecido… Pra sempre, Ayrton!”, disse Adriane, que ainda usou as hashatgs “Senna Forever” (Senna para Sempre) e “Beco”, o apelido do piloto.

“É sempre um dia reflexivo, mais difícil. Nesse dia, todo mundo me faz perguntas: imprensa, fãs… E, especialmente por causa do documentário, eu estou sendo bombardeada de perguntas. Estou ansiosa sim, porém, vou assistir como ficção. A partir do momento que não participo do documentário, é uma ficção, concordam?”, disse. A apresentadora também afirmou que o importante é que a memória dele seja sempre lembrada.