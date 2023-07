Afropunk Bahia anuncia Iza, Olodum e O Kannalha

O Kannalha e Iza. Crédito: reprodução instagram

O Afropunk Bahia revelou mais três nomes para sua terceira edição: a diva do pop Iza, o grupo baiano Olodum e O Kannalha - grande representante da nova geração do pagodão baiano. Eles se juntam a outras atrações já confirmadas, como Alcione, Djonga, Carlinhos Brown, BaianaSystem, Tasha e Tracie convidando Tati Quebra Barraco, Vandal, Karen Francis e Ajuliacosta. O festival será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Parque de Exposições, em Salvador, e apresenta uma curadoria que mescla gêneros como rap, funk, samba, R&B, samba-reggae e outros. Os ingressos estão disponíveis pelo site oficial da Sympla.

Símbolo de representatividade e empoderamento para mulheres pretas, a cantora e compositora IZA é um dos maiores nomes da cultura pop da atualidade. A artista ganhou notoriedade após seus vídeos de covers de nomes como Sam Smith, Adele e Prince viralizarem no YouTube em 2016. Com seu álbum de estreia, Dona de Mim (2018), a carreira de IZA deslanchou garantindo-a em espaços notáveis pela cena do pop nacional – na televisão, a cantora ocupa o cargo de jurada na atual temporada do The Voice Kids (ao lado de Carlinhos Brown). No AFROPUNK Bahia, IZA, que vem se preparando para lançar o seu novo trabalho de estúdio, apresentará também sucessos como “Meu Talismã”, “Ginga” e “Fé”.

A importância da presença do grupo Olodum conversa diretamente com a proposta de curadoria do festival Afropunk Bahia. Há mais de 40 anos, o bloco afro se destaca como um dos principais representantes da cultura baiana e afro-brasileira no mundo. Apresentando a turnê Olodum Bahia Viva, a banda já atravessou continentes com shows na Argentina, Chile, EUA, Canadá, França, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, África do Sul e Ghana e, agora, relembra “Faraó”, “Avisá la”, “Rosa” e “Deusa do Amor” em sua cidade natal.