EDIÇÃO HISTÓRICA

Afropunk Brasil 2024 inicia venda de ingressos para público geral

Na última edição, quase R$19 milhões foram movimentados na economia de Salvador

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 14:32

AfroPunk Brasil Crédito: Divulgação

O AfroPunk Brasil vai celebrar 20 anos do lançamento do manifesto que deu origem à plataforma e vai apresentar, nos dias 09 e 10 de novembro, com shows exclusivos e encontros emocionantes em mais uma edição histórica no Parque de Exposições de Salvador.

“O Banco do Brasil apresenta a quarta edição do AFROPUNK na Bahia em 2024. Este patrocínio chega em um momento especial, estamos celebrando 20 anos de história da plataforma no mundo. É muito importante ter uma marca tão representativa no território brasileiro apoiando o festival, que é mais que um evento: é um movimento global que celebra a cultura e a diversidade negra através da música, arte e conexões com a comunidade", celebra Ana Amélia Nunes, diretora de comunicação da IDW Entretenimento — agência full service do AFROPUNK no país.

Patrocinador master do AFROPUNK Brasil 2024, o Banco do Brasil (BB) apresenta a edição e os clientes BB seguirão com desconto de 20% pelo resto do período de vendas em todos os setores, com exceção do passaporte (tipo de ingresso que dá acesso aos dois dias de festival) nas categorias meia e meia social.

Assim como nos anos anteriores, o público contará com os shows em dois palcos posicionados lado a lado, o Agô e o Gira.

Os ingressos custam R$75 (meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas trans, PCD e professores) e R$150 para o setor de Arena, e R$180,00 (meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas trans, PCD e professores) e R$360,00 para o Lounge.

O festival tem, ainda, a modalidade de ingresso social, que custa R$90 para Arena e R$216,00 para o Lounge, destinado a todas as pessoas, com a necessidade de entrega de 1kg de alimento não perecível a cada dia adquirido do festival.

Com relação à estrutura, a Arena terá espaço amplo com frente do palco, espaço exclusivo para PCD. Além disso, o Lounge tem estrutura de acomodação própria, com serviços ampliados, acesso à frente do palco Gira, espaço para PCD.

As vendas gerais dos ingressos para o maior festival de cultura negra do mundo começam neste sábado (11), pelo Sympla https://www.sympla.com.br/afropunk.

O festival movimentou, na última edição, quase R$19 milhões na economia de Salvador, cidade que sedia o festival, contemplando empreendedores negros, de acordo com pesquisa encomendada pela própria plataforma.

Sobre o festival

O festival AFROPUNK, que surgiu como um movimento cultural nos EUA com o propósito de ser resistência dentro de uma comunidade punk rock dominada por pessoas brancas e já contou com edições na África do Sul, França e Inglaterra, já soma três edições realizadas no Brasil e acumula números impressionantes.

Em 2023, contou com a participação média de 50 mil pessoas. Na televisão, o programa especial transmitido pela TV GLOBO registrou um aumento de 60% na audiência, em comparação ao ano anterior, alcançando uma audiência de 19 milhões de espectadores e conquistando a liderança de audiência em todas as regiões do país.