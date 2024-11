PRIMEIROS CONFIRMADOS

Alcione chega a Salvador em janeiro para Festival de Verão ao lado do SPC: 'Volta à casa'

FV será realizado nos dias 25 e 26 de janeiro no Parque de Exposições

Dona de uma das vozes mais icônicas da música popular e de um extenso legado, reconhecido por qualquer brasileiro que se preze, a cantora Alcione retorna a Salvador em 2025 para mais uma edição do Festival de Verão (FV). Marrom se apresenta ao lado da banda SPC, uma das primeiras atrações divulgadas nesta quarta-feira (6).

O festival será realizado nos dias 25 e 26 de janeiro no Parque de Exposições. Alcione e SPC se apresentam no sábado, que também já tem a parceria entre Ana Castela feat Xamã confirmados .

A cantora esteve na cidade em maio deste ano, com a turnê 'Alcione 50 anos', e em janeiro, ao lado da funkeira Luísa Sonza, na edição 2024 do FV. O SPC esteve na capital baiana em julho deste ano, reunindo 10 mil pessoas na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com a turnê 'SPC Acústico 2 – O Último Encontro'.