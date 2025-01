REFLEXÃO

'Álcool deixou uma marca muito grande na minha vida', diz Carolina Dieckmann

Atriz falou também de comentários sobre seu corpo nas redes sociais e do remake de Vale Tudo

Ela descreveu o impacto que a situação teve em sua família: "A gente — eu, meus irmãos e meu pai — enquadrando ela meio como uma alcoólatra, porque ela ficou bebendo por alguns anos. Depois, ela parou totalmente, até que voltou a beber socialmente." A atriz contou que o álcool deixou uma marca profunda em sua vida, especialmente em um momento importante de sua relação com a mãe. "O álcool deixou uma marca muito grande na minha vida. Num momento muito importante na minha relação com minha mãe. Na tristeza que eu vi, de ela não dar conta e precisar se anestesiar de alguma maneira", explicou.

Além disso, Carolina falou sobre sua preparação para papéis no cinema, nos quais precisou modificar seu corpo, o que gerou comentários nas redes sociais. Ela destacou que, por estar segura de si, consegue lidar com as críticas: "Quando você está segura, o que é o meu caso, se fazem uma crítica, eu tenho estofo para falar: ‘Gente, está tudo certo, estou super bem de saúde’. Mas tem muitas mulheres que às vezes engordaram um pouquinho ou emagreceram porque passaram alguma coisa e são atacadas. É muito cruel", lamentou a atriz.

A atriz falou também de sua empolgação com a ideia de fazer parte do remake de "Vale Tudo", uma novela que ela considera emblemática. "Sou uma pessoa nostálgica, adoro revisitar histórias antigas", afirmou. A atriz, no entanto, reconhece que o remake pode dividir opiniões, com a possibilidade de ser tanto amado quanto rejeitado pelo público. Ela também acredita que mudanças no enredo, que devem ocorrer, podem gerar reações negativas, o que torna o projeto um "desafio". Ainda assim, Carolina revelou estar entusiasmada com a oportunidade de participar, tanto como espectadora quanto atriz.