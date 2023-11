Alexandre Corrêa pede revogação de medida protetiva para voltar às empresas com Ana Hickmann

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Corrêa, entrou com um pedido na 1ª Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Itu, em São Paulo, para revogar parcialmente a medida protetiva de urgência concedida à apresentadora. O motivo do pedido seria para que ele possa voltar às empresas que administrava.



Segundo informações do portal Leo Dias, no pedido de revogação, a defesa de Alexandre alega que a medida prejudica gravemente o exercício profissional do empresário, que é sócio e administrador de 50% do patrimônio do casal.