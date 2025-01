COMIDA

Amado aposta na leveza e no frescor de ingredientes no novo cardápio de verão

Ronaldo Jacobina

Publicado em 18 de janeiro de 2025 às 02:00

Tartar de mignon em crocante de harumaki com ovas de peixe voador Crédito: Divulgação

Como costuma fazer a cada estação, o restaurante Amado, referência em gastronomia contemporânea em Salvador, acaba de lançar seu novo cardápio de verão, trazendo o frescor e a leveza que o clima pede. Inspirado nas riquezas da culinária baiana e na abundância de ingredientes locais, o chef Danilo Fernandes preparou uma seleção especial de pratos que celebram a estação mais vibrante do ano.

Camarão e lula salteados com papaia coentro e espuma de wasabi

Entre as novidades, destacam-se combinações que valorizam frutos do mar frescos, ervas-aromáticas, legumes e frutas tropicais. Preparações leves, como saladas e crudos integram o renovado menu de entradinhas que ganhou novas criações incríveis. Como o Tartare de Atum com leite de tigre, vinagrete e crispy de milho, que nem bem entrou na carta e já virou um dos queridinhos, disputando com o Camarão e Lula salteados com papaia, coentro e espuma de wasabi que, já na primeira bocada, ganhou minha preferência.

Bao de ostra frita com aioli e sunomono de maxixe e cebolinha

E olhe que eleger um preferido entre os 10 novos pratos que passaram a integrar o cardápio, é uma missão difícil. Desta vez, partilhei a experiência com o “poderoso chefão” Edinho Engel, que não só aprovou as novas criações de Danilo como aplaudiu as incursões, ou melhor, suas revisitações (ou releituras), que o jovem e talentosíssimo chef fez em alguns dos clássicos da casa, inventados pelo mestre. Ora mudando os acompanhamentos ora o modo de preparo, mas sempre mantendo a essência e a assinatura inconfundível do mineiro “naturalizado” baiano.

Polvo grelhado com nhoque de bata e coulis de pimentão vermelho

“Nesta época do ano o perfil do público do Amado muda muito, os clientes fiéis saem de férias, viajam e o número de turistas aumenta muito, daí que a gente pode “brincar” um pouco com as alterações do cardápio, mas nunca mexendo nos pratos que nossos clientes os fizeram clássicos”, diz Fernandes.

Atum selado ao molho de funghi porcini com cogumelos vagem e mandioquinha assado

Nesta “brincadeira”, o chef resolveu até surfar na onda da modinha do pistache. Não inventando um prato com o grão, mas resgatando uma criação do vanguardista Edinho Engel, lá dos primórdios do Amado, muito antes do ingrediente virar moda na gastronomia. Estou falando do prato Camarões Grelhados com purê de mandioquinha, molho de gorgonzola e pistache que está de volta ao menu para alegria dos clientes habitués que clamavam pelo retorno da bela escultura formada pelos enormes crustáceos que decoram o prato. Viva!

Badejo grelhado em manteiga de alcaparras com brócolis tomate e cogumelos salteados

Não dá para eleger aqui um ou outro prato - embora tenha provado todo o novo pacote que inclui bocados (petiscos), entradas, principais, etc. - isso porque a nova seleção é impecável. Daí vai do gosto de cada um escolher entre o Polvo Grelhado (com uma textura perfeita) que vem acompanhado de nhoque de batata e um molho (coulis) de pimentão vermelho, e o Atum Selado ao molho de funghi porcini com cogumelos, vagem e mandioquinha assados.

Ancho grelhado com gremolata de agrião, mil folhas de mandioquinha e alface a na brasa

Ou do Badejo Grelhado em manteiga de alcaparras com brócolis, tomate e cogumelos salteados, e o apetitoso Ancho Grelhado com gremolata de agrião, mil folhas de mandioquinha e alface romana na brasa. Todos, vamos convir, misturam ingredientes que a princípio nos parece incomunicáveis, mas que são exatamente esses contrastes que dão o equilíbrio e respaldam a ousadia do chef Danilo Fernandes que, mais uma vez, merece nota 10.

Ostras com ponzu de limão-cravo e azeite de coentro

Para completar, o novo menu chega acompanhado de uma nova carta de vinhos, totalmente repaginada ganhando rótulos exclusivos. O novo cardápio do Amado é uma experiência imperdível para os amantes da boa gastronomia, ideal para quem quer celebrar o verão com sabor, elegância e uma deslumbrante vista para o mar calmo da Baía de Todos-os-Santos.

Serviço:

@restauranteamado

Avenida Lafayette Coutinho, 660