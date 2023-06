Amante de Neymar critica performance do craque: 'Já conheci mais interessantes'

Fernanda Campos, influencer que seria a suposta amante de Neymar, deu detalhes do encontro que teria tido com o craque. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, a modelo afirmou que sabia da gravidez de Bruna Biancardi, mas acreditava que os dois não estavam mais juntos. "A gente se encontrou no apartamento dele, na casa dele. Por incrível que pareça, não foi programado. A primeira conversa é que dá para verificar o selo de verificação [...] eu entrei com o celular, fiz os stories, mandei para os meus amigos. Por isso que pensei que não tivesse um relacionamento ativo", contou.

Influenciadora afirma que Neymar é nome e que já se relacionou com homens mais interessantes. "Digamos que Neymar é nome. Fama. Eu já conheci caras mais legais, mais interessantes, tanto no quarto quanto em conversas do que o Neymar. Para mim, não fez diferença na minha vida. Ele me ligou, acho que umas quatro vezes. Eu não atendi, porque eu fiquei nervosa. Não sabia o que falar. Inclusive ele nem me bloqueou. Depois ele mandou: 'Parabéns. Você conseguiu a sua fama'".