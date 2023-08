'Amor Perfeito': Leonel Rubião está vivo e vai retornar irreconhecível

Uma reviravolta está perto de acontecer na novela Amor Perfeito, da TV Globo. Leonel Rubião (Paulo Gorgulho) está vivo. O empresário havia sido dado como morto após ter sido baleado pela esposa, Gilda (Mariana Ximenes), depois que ele descobriu que estava sendo traído. Para se livrar do crime, Gilda colocou a culpa na enteada, Marê (Camila Queiroz).



Nos próximos capítulos, Leonel surgirá irreconhecível, vivendo às escondidas em Belo Horizonte. Após o crime, mostrado ao público no primeiro capítulo da novela, Leonel foi socorrido pela enfermeira Hermínia (Adriana de Broux) quando levado ao hospital. É ela quem cuida dele com a ajuda de um sobrinho, que é medico, chamado Tadeu (João Rodrigo Ostrower). Eles esconderam o pai de Marê com medo de que capangas de Gilda voltassem para terminar o serviço.