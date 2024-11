NA TV

Ana Maria Braga comete gafe e confunde mãe de Angélica com mãe de Eliana

A situação ocorreu no programa Mais Você desta quarta-feira (13)

No programa Mais Você da Globo desta quarta-feira (13), Ana Maria Braga recebeu Angélica para um bate-papo e acabou confundindo o nome da mãe da apresentadora com o nome da mãe de Eliana.

Com a gafe, as apresentadoras caíram no riso. No decorrer da conversa, Angélica ainda falou sobre os 20 anos de casamento com Luciano Huck e relembrou que Ana Maria Braga foi madrinha da união.