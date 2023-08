Ana Maria Braga pode encerrar carreira em 2024, afirma site

Parece que os fãs e telespectadores fieis da querida Ana Maria Braga vão ficar órfãos da presença dela a partir de 2024 na tela da Globo. Isso porque a loira pode se aposentar no próximo ano. Ela, que vai completar 75 anos de idade, além dos 25 de Globo, estaria se preparando para dizer adeus ao programa matinal, que junta crianças, idosos, adultos para assistir às receitas e notícias no Mais Você.

De acordo com o site Extra, depois de anos à frente do programa, Ana pretende descansar e aproveitar a chegada da terceira idade com os netos, filhos, viajando e ao lado dos amigos pessoais.