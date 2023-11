Ana Maria Braga revela nome de neta recém-nascida

Antes, Mariana Maffeis disse que já tinha escolhido o nome de sua filha que nasceu na segunda-feira, 13. No entanto, ela afirmou que só revelaria o nome em uma live que seria no próximo domingo, 26. O anúncio do nascimento repercutiu depois de ela dizer que estava "intuindo o nome" do bebê após o parto.

Mariana teve o bebê em casa, cercada pelos filhos mais velhos, Joana, de 12, Maria, de 9 e Varuna, de 2, além de seu marido, o professor de yoga colombiano Badarik González. O pai fez fotos do momento, que foram postadas por ela no Instagram.

A filha de Ana Maria, que só anunciou que estava grávida no oitavo mês de gestação, optou por não saber o sexo do bebê até a hora do nascimento. Mariana mora com a família em Botucatu, no interior de São Paulo, e leva uma vida fora dos holofotes.