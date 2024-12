CURADA!

Ana Maria Braga revela remissão total do câncer, após 4 anos em tratamento

Apresentadora compartilhou vitória nas redes sociais

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta terça-feira (31) para compartilhar com seus seguidores que conseguiu remissão total do câncer no pulmão. A apresentadora voltou a lutar contra a doença em 2020, quando os tumores retornaram metastáticos nos rins e no cérebro. De acordo com os exames, a possibilidade de cura na época era de apenas 10%.