Ana Maria Braga se revolta com PL antiaborto por estupro e dispara: 'Retrocesso'

A comandante do programa diário da Globo comentou que esse projeto de lei, que equipara o aborto depois de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, inclusive, mulheres que foram estupradas e que ficaram grávidas, é um retrocesso para as lutas que as mulheres tiveram.

"Estou me colocando junto aos juntos que ficaram indignados. Uma gravidez causada por estupro é trauma irreparável e não é fácil buscar caminhos, muitas vezes, no país em que vivemos. Você não acha UPA, não acha quem faça, médico", disse.

Ana Maria Braga DETONA a PL do Abort0 com bondade e sensatez durante seu programa ao-vivo: "É uma tremenda injustiça. E se fosse filha de cada um de vocês? E se sua mulher fosse est*prada?" pic.twitter.com/Ceo3X5VIOR

Ainda no começo do programa, ainda questionou o motivo de a punição ser maior para a mulher do que para o estuprador, já que ela é a vítima do crime.