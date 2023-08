Andressa Urach confirma prostituição e revela valor do programa

Andressa Urach está oficialmente de volta à prostituição. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a modelo confirmou o retorno e também revelou que cobra R$ 15 mil a hora dos clientes que quiserem fazer sexo com ela.



"Eu aprendi, desde os 21 anos, a ganhar dinheiro em troca de sexo. Tenho dificuldade de ter relação sexual se não for me pagando. Acho que tenho fetiche", explicou Andressa, que também vende vídeos de nudez e sexo em uma plataforma adulta.