Andressa Urach revela truque para lidar com clientes 'fedidos'

Durante interação com os fãs no Instagram, a modelo Andressa Urach revelou um truque para lidar com os clientes com falta de higiene íntima.



"Sempre tenho sabonetinho líquido junto comigo e peço para eles tomarem banho antes. Você pode dizer, 'fui ao banheiro, fiz xixi e tomei um bainho (sic). Você podia tomar uma bainho também, hein'. Dá o sabonete na mão deles e eles vão", explicou.



A ex-A Fazenda também contou que é comum que homens broxem com ela. "Muito normal. 70% fica muito nervoso e acaba falhando e eu fico sofrendo. Até tomando o azulzinho às vezes não funciona. É algo muito comum. Se estiver muito nervoso ou ansioso, acaba acontecendo. Às vezes de uma hora, outras a gente estende para duas horas ou a gente fecha uma noite inteira".