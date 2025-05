variedades

Luzes em tom canela são a nova aposta para os cabelos no outono

Tendência oferece efeito natural e valoriza tanto os fios mais claros quantos os castanhos

As luzes no tom canela são uma das principais apostas dos salões de beleza neste outono. A tonalidade, que mescla nuances quentes e acobreadas, tem sido escolhida por quem busca suavizar a cor dos fios sem mudanças drásticas, mantendo um visual mais natural e alinhado à estação. >

Segundo Eliane Pavini, hairstylist e proprietária do Shampoo Eliane e Rafael Pavini, em Ribeirão Preto (SP), o tom canela atende a diferentes perfis de clientes. “Ele valoriza tanto os tons mais claros quanto os castanhos, mas sem o contraste marcante do loiro tradicional. É uma escolha que harmoniza bem com o clima ameno e a paleta de cores do outono”, explica. >