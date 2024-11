FAMOSOS

Angélica desabafa sobre abuso sexual aos 12 anos: 'Hoje tenho consciência'

A apresentadora aproveitou para falar da importância de debater esse tema com os filhos

A apresentadora Angélica, 50, abriu o coração e voltou a falar sobre o abuso sexual que sofreu aos 12 anos. No terceiro episódio do programa 50 & Uns, disponível na Globoplay, ela aproveitou o espaço para fazer um bate-papo sem tabus sobre vulnerabilidade e sexo com Lázaro Ramos, Antonio Fagundes e Gil do Vigor.

No programa, a apresentadora ainda aproveitou para conscientizar sobre a importância de tratar desse tema com os filhos. “Tem essa coisa de falar de sexo com os jovens. Porque tem muita informação sobre isso. Falar de sexo, falar de prazer, é uma questão de segurança. Quando falo com meus filhos, não quero que nada de ruim aconteça e que eles venham com uma informação errada”, explica. Angélica é mãe de Joaquim, 21, Benício, 17, e Eva, 11, frutos do relacionamento com Luciano Huck.