Animação do cineasta baiano Sergio Machado é finalista de prêmio ibero-americano

Arca de Noé traz os ratinhos Tom e Vini tentando sobreviver ao dilúvio; a homenagem é à dupla Tom Jobim e Vinicius de Moraes

Ronaldo Jacobina

Publicado em 14 de março de 2025 às 20:42

Arca de Noé Crédito: Divulgação

A animação infantil Arca de Noé, dirigida pelo cineasta baiano Sérgio Machado, está entre os finalistas da 12ª edição do Prêmio Platino, considerado a maior premiação do cinema Ibero-Americano do mundo. O anúncio foi feito nesta sexta (14), durante a revelação dos 35 longas selecionados para a disputa deste ano. No total, 16 países estão na competição. >

O filme concorre com quatro títulos estrangeiros pelo prêmio de Melhor Animação: Capitão Avispa (República Dominicana), Dalia e o Livro Vermelho (Argentina/Peru), A Menina e o Dragão (Espanha) e Mariposas Negras (Espanha/Panamá). A cerimônia será no dia 27 de abril, no Palácio Municipal IFEMA, em Madri, com transmissão ao vivo pela plataforma SmartPlatino TV.>

“É uma alegria enorme estar concorrendo duplamente aos Prêmios Platino: como diretor e roteirista de Arca de Noé, que dirigi junto com Alois de Léo; e como roteirista chefe da série Cidade de Deus, A Luta Continua, que escrevi junto com Armando Praça, Renata Di Carmo, Estevão Ribeiro e Rodrigo Felha, e foi brilhantemente dirigida por Aly Muritiba. São dois projetos muito diferentes, mas que me enchem igualmente de orgulho”, comemora Sérgio Machado. >

Sergio Machado Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo o roteirista e cineasta baiano, o Prêmio Platino é uma premiação especial porque aproxima os países de origem latina que têm tanto em comum e tanto a aprender um com o outro. “É bacana também ver a presença de outros projetos brasileiros, o que demonstra o bom momento do nosso audiovisual.” completa>