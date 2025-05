TEATRO

Samuel de Assis, Amaury Lorenzo e Felipe Velozo estreiam peça neste final de semana, em Salvador

'Por que não nós' usa humor para discutir masculinidade e educação emocional

Três amigos que sabem tudo da vida um do outro decidem provocar reflexões sobre a construção da masculinidade. Esse é o mote do espetáculo “Por que não nós?”, estrelado por Samuel de Assis, Amaury Lorenzo e Felipe Velozo, que estreia em Salvador neste final de semana, dias 17 e 18 de maio, no Teatro Jorge Amado — com sessão extra confirmada no domingo, às 18h. Há ingressos à venda para todos os dias. Os valores são R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).>