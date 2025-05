MODA E ECONOMIA

DFB Festival 2025 começa em Fortaleza nesta quarta (14) com foco na moda autoral e no impacto da IA

Evento reúne desfiles, feira criativa, debates e painéis sobre as transformações no setor

Gabriela Cruz

Publicado em 13 de maio de 2025 às 18:50

A moda autoral segue em destaque no evento Crédito: Leo Zingano

O DFB Festival inicia nesta quarta-feira (14), em Fortaleza, sua edição 2025. O evento segue até o sábado (17) no Centro de Eventos do Ceará, reunindo desfiles, feira criativa, painéis de conteúdo e ações formativas em uma área de 14.700 m. Em sua 26ª edição, a iniciativa propõe um debate sobre o impacto da IA nos processos criativos do setor de moda. >

Com o tema "Inteligência Autoral", o DFB Festival 2025 apresentará 26 desfiles, incluindo marcas independentes, jovens estilistas e universidades brasileiras. Também integra a programação uma megastore com 50 expositores do mercado criativo e o Concurso dos Novos, iniciativa voltada a estudantes de moda de diferentes estados do país.>

Desfiles e ações formativas

O Concurso dos Novos reunirá estudantes do Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, que disputarão o prêmio de R$ 20 mil com coleções desenvolvidas especialmente para o festival. A agenda de desfiles começa com o DFB Revela Talento UniAteneu e segue com nomes como Lindebergue, Almerinda Maria e Jonhson Alves. Entre os destaques dos dias seguintes estão Melk Zda, David Lee, Catarina Mina e George Azevedo. O encerramento, no sábado, terá novas apresentações do Concurso dos Novos, o desfile da coleção Energia 2025, da Enel Brasil, e o desfile de Marina Bitu.>

Summit amplia discussões sobre mercado e inovação

Durante o festival, será realizado o Summit DFB, com painéis, mesas redondas e palestras sobre temas como empreendedorismo de impacto, marketing digital, tendências de consumo e estratégias para o fortalecimento de marcas. A programação será realizada no Espaço Conexões, em parceria com o Sebrae Ceará, com participação gratuita e transmissão ao vivo pelos canais oficiais do Sebrae e do Espaço Conexões no YouTube.>

Fortaleza como palco da moda autoral

Criado em 1999 por Cláudio Silveira, e atualmente dirigido por ele e por Helena Silveira, o DFB Festival é realizado anualmente em Fortaleza, consolidando-se como uma das principais plataformas dedicadas à moda autoral do país. Ao aliar desfiles, experiências culturais, mercado e debates sobre inovação, sustentabilidade e tecnologia, o evento busca articular reflexões e negócios no setor criativo, com foco no fortalecimento de marcas independentes e no diálogo sobre os desafios da moda contemporânea.>

Programação de desfiles

Quarta-feira – 14 de maio>

18h30 — DFB Revela Talento UniAteneu – Sala 2>

19h — 100% CEART – Sala 1>

19h30 — Jonhson Alves – Sala 2>

20h — Lindebergue – Sala 1>

20h30 — Almerinda Maria – Sala 2>

Quinta-feira – 15 de maio>

18h30 — DFB Revela Talento UFCA – Sala 2>

19h — DFB Revela Talento UNIFOR – Sala 1>

19h30 — Hand Lace – Sala 2>

20h — Creations LIL – Sala 1>

20h30 — Catarina Mina – Sala 2>

Sexta-feira – 16 de maio>

18h30 — Concurso dos Novos (IFRN, SENAI RN, UCS, UFCA – Sala 2)>

19h — Melk Zda – Sala 1>

19h30 — Bruno Olly – Sala 2>

20h — George Azevedo – Sala 1>

20h30 — David Lee – Sala 2>

Sábado – 17 de maio>

18h30 — Concurso dos Novos (UFMG, UNAMA, UNIFOR, UNIPÊ – Sala 2)>

19h — Vitor Cunha – Sala 1>

19h30 — Oco Club – Sala 2>

20h — Almir França – Coleção Energia 2025 (ENEL Brasil) – Sala 1>

20h30 — Marina Bitu – Sala 2>

Serviço >

DFB Festival 2025 >

Data: 14, 15, 16 e 17 de maio>