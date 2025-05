ENTRETENIMENTO

Maior evento de moda autoral da América Latina, DFB Festival 2025 anuncia programação de summit

Encontros gratuitos acontecem em Fortaleza e incluem palestras e mesas redondas sobre branding, sustentabilidade, marketing digital e negócios de impacto

Gabriela Cruz

Publicado em 9 de maio de 2025 às 15:30

A agenda reúne uma série de encontros voltados à discussão de temas estratégicos Crédito: Rogério Lima

A edição 2025 do DFB Festival, considerado o maior evento de moda autoral da América Latina, divulgou a programação completa do Summit, que ocorrerá entre os dias 14 e 17 desse mês no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A agenda reúne uma série de encontros voltados à discussão de temas estratégicos para os setores de moda, inovação e empreendedorismo. >

Com acesso gratuito e transmissão online pelos canais oficiais do Sebrae e do Espaço Conexões, o Summit será realizado dentro do Espaço Conexões, fruto da parceria entre o DFB e o Sebrae Ceará. A curadoria inclui painéis e palestras sobre sustentabilidade, imagem de marca, propósito, tendências de consumo e estratégias de fortalecimento de negócios criativos.>

Entre os nomes confirmados estão André Carvalhal, Luiz Taniguchi, Gizelle Reis, Mário Queiroz e Sidarta Cabral. Os temas variam entre upcycling, moda masculina, branding, marketing digital e a importância dos negócios de impacto. A programação ainda contará com mesas redondas dedicadas aos desafios da moda autoral e à aplicação de tendências globais com identidade local.>

Realizado desde 1999, o DFB Festival se consolida como uma plataforma de visibilidade para estilistas, estudantes, designers e empreendedores criativos. Além dos desfiles e feira criativa, o evento reafirma seu papel como espaço de formação, impulsionando o design independente e promovendo conexões entre moda, cultura e inovação.>

DFB Festival 2025 >

O festival amplia ainda mais seu propósito ao destacar a inteligência autoral como fio condutor de uma programação plural, gratuita e conectada com os grandes debates da atualidade. O evento também reforça seu comprometimento com a valorização do design independente, do saber artesanal e das novas tecnologias aplicadas à moda, promovendo experiências que integram identidade, inovação e propósito.>

Com curadoria atenta ao presente e olhar voltado para o futuro, o DFB Festival se reafirma como plataforma de visibilidade para estilistas, estudantes, empreendedores e designers que fazem da moda um instrumento de expressão cultural, econômica e social.>

Confira a programação completa:>

14 de maio (quarta-feira)>

14h30 às 15h – Sustentabilidade através do Upcycling – Marcelo Marini e Ana Cilana Braga, representante de Sustentabilidade da Enel Ceará;>

15h30 às 16h15 – Mesa redonda “Moda masculina hoje” — Mário Queiroz e David Lee;>

16h30 às 17h – A imagem que vende: como se destacar no mercado – Catarina Cavalcante, especialista em imagem.>

15 de maio (quinta-feira)>

14h30 às 15h15 – Business & Brand — Luiz Taniguchi;>

15h30 às 16h15 – Mesa redonda “Moda autoral: os desafios e diferenciais” — Luiz Taniguchi, Silvania de Deus e Cândida Lopes.>

16 de maio (sexta-feira)>

14h30 às 15h15 – Propósito pessoal e empreendedorismo — André Carvalhal;>

15h30 às 16h15 – Mesa redonda “Negócios de impacto: importância e diferencial” — André Carvalhal, Sidarta Cabral e Gizelle Reis.>

17 de maio (sábado)>

14h30 às 15h15 – Marketing digital: estratégias do empreendedor para vencer desafios — Gizelle Reis;>

15h30 às 17h – Tendências mundiais: como usar para ter identidade local? — Eduardo Motta.>

Sobre o DFB Festival>

Criado em 1999, realizado anualmente e exclusivamente em Fortaleza, o DFB Festival é um dos mais relevantes eventos multidisciplinares da América Latina que dialogam com moda autoral, cultura e ações formativas — é, portanto, uma poderosa e notória plataforma para o desenvolvimento da cultura de moda no país e também para o fortalecimento da indústria da moda. A partir do incentivo aos novos talentos autorais, contribui para a oxigenação do mercado criativo e o aprimoramento do trade.>

O DFB Festival 2025 é uma realização da Artesanias do Ceará, com apoio cultural da Enel Brasil, apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE), nos termos da Lei 18 012, de 01 de Abril de 2022 e Secretaria de Turismo do Estado do Ceará — Ceará Fascinante.>

