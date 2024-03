NOVIDADE

Anitta divulga data de lançamento do seu novo álbum, 'Funk Generation'; confira

A cantora Anitta acaba de anunciar a data de lançamento do seu mais novo álbum, "Funk Generation". O aguardado projeto da 'Girl from Rio' chega às plataformas digitais no próximo dia 26 de abril e promete causar burburinho.

“É tipo um álbum artístico alternativo. Não é mainstream latino porque é funk. Não faz parte do mainstream do mundo em inglês (...) Quando você está apenas tentando superar uma pessoa, atingir um chart, bater um número, você não tem um propósito… Para mim, [o álbum] é muito mais que isso. Eu quero abrir portas para o meu povo”, explicou a cantora, em recente entrevista à Rolling Stone.

Na última quinta-feira (21), Anitta também movimentou a web com o lançamento do clipe de "Double Team", parceria com porto-riquenho Brray e a espanhola Bad Gyal, cantada em espanhol e inglês. Para a produção da nova música, a artista se inspirou no funk carioca e o resultado é um trabalho repleto de sensualidade, sedução e intensidade.