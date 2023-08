Anitta se irrita com comentário machista sobre namoro com astro de '365 Dias'

Anitta se irritou com os comentários de fãs sobre o seu namoro com o ator Simone Susinna, astro de 365 Dias, durante uma live que fez em sua rede social, na Grécia. As informações são do Splash.



Durante a transmissão, algumas pessoas associaram o relacionamento da cantora com o ator italiano com a ideia de ter vencido na vida, o que foi rebatido por Anitta. "Não admito dizerem que eu venci na vida por causa de um boy", disse. A fala também foi corroborada pelo namorado. "Eu que venci na vida", disse Simone.